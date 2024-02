ASUS ROG annuncia il nuovo router ROG Rapture GT-BE98

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l’arrivo sul mercato del router gaming più veloce di sempre, il ROG Rapture GT-BE98 con tecnologia WiFi 7. Il nuovo router, già presentato a Gamescom, approda ora ufficialmente in Italia, portando il mondo del gaming e del networking a un livello ancora più alto. Grazie a questo modello, l’azienda di Taiwan arricchisce il suo già ampio portafoglio di prodotti con specifico riferimento all’offerta gaming e si conferma ancora una volta come vera pioniera del settore. Il ROG Rapture GT-BE98 Pro è il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo e sfrutta tutto il potenziale del nuovo standard WiFi 7 con il supporto dei canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz per fornire velocità fino al 160% superiori rispetto alla precedente generazione WiFi 6.

Inoltre, la modulazione 4K QAM consente di trasferire una maggiore quantità di dati in una singola trasmissione, impacchettando i dati in modo più denso, con una velocità di picco fino al 20% superiore rispetto al WiFi 6, consentendo di raggiungere nuovi picchi di velocità, fino a 25.000 Mbps. Grazie a due ulteriori funzioni avanzate come il Multi-Link Operation e il Multi-RU Puncturing, il nuovo GT-BE98 è in grado di assicurare connessioni wireless ancora più veloci ed efficienti, garantendo velocità superiori, latenza estremamente ridotta e maggiore affidabilità.

Il ROG Rapture GT-BE98 è stato specificamente progettato soprattutto per quanti desiderano o abbiano necessità di tenere collegati più dispositivi contemporaneamente e ottenere al tempo stesso le prestazioni di gioco e di rete più elevate possibili. Sfruttando trasmissioni quad-band di ultima generazione e i nuovi canali da 320 MHz dello standard WiFi 7 ad ampiezza di banda ultra larga è possibile ottenere così fino a sedici flussi WiFi simultanei, raddoppiando anche la capacità di trasmissione dei dati, per offrire una maggiore flessibilità d’uso e assicurare ancora più streaming video, giochi, navigazione e attività online intensive in contemporanea.

Pur offrendo il meglio della tecnologia wireless, anche la connettività cablata chiaramente non è da meno, con la garanzia della più evoluta e ampia versatilità di utilizzo grazie a due porte 10G con supporto dell’aggregazione LAN, per aumentare ulteriormente la velocità della rete cablata fino a ben 20 Gpbs complessivi per gli impieghi più impegnativi o per i dispositivi più intensivi di banda, come workstation PC o server NAS, e ben quattro ulteriori porte da 2,5G.

Il nuovo Rapture GT-BE98 è dotato anche di tutte le funzioni gaming tipiche dei router ROG, tra cui l’Accelerazione dei Giochi a Triplo Livello, l’ottimizzazione per la Modalità di Gioco Mobile, la Gaming Port dedicata con prioritizzatine dei dispositivi di gioco collegati, funzioni che contribuiscono tutte a ridurre il ritardo e la latenza nei giochi, oltre ad un facile Port Forwarding per le console gaming. L’uso del nuovo router ROG in abbinata a sistemi dotati delle nuove schede madri ASUS e ROG Z790 che integrano già nativamente lo standard WiFi 7, consente di sfruttare al meglio tutte le più recenti funzionalità offerte dal nuovo standard.

Il nuovo Rapture GT-BE98 è disponibile sull’ eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 899,00 € IVA inclusa.