Forza Motorsport: arriva l’update 5 con il circuito Nürburgring Nordschleife

Xbox ha annunciato l’aggiornamento Forza Motorsport: Update 5 con l’aggiunta dell’iconico circuito Nürburgring Nordschleife, disponibile su Xbox Series X/S, PC Windows, Steam e Xbox Cloud Gaming.

Oltre all’introduzione della pista sono presenti nuovi contenuti e funzionalità nel gioco con patch e nuovi eventi. Di seguito un elenco delle principali novità:

Per ulteriori informazioni sull’Update 5 è possibile consultare il post sul sito ufficiale.

Forza Motorsport è disponibile su Microsoft Store e Steam; per approfondimenti su Forza Motorsport, il franchise Forza e tutto ciò che riguarda Xbox, è possibile visitare Xbox Wire e Forza.net.

Qui sotto il tweet.

Are you ready to take on the exhilarating challenge of the Nürburgring Nordschleife? #ForzaMotorsport Update 5 rolls out today starting 10am PT | 6pm UTC! New cars, events and more await, including the Ringer Tour. Check out the blog for all the details: https://t.co/pfKdsIKgdt pic.twitter.com/VFU3VePNX9

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) February 14, 2024