Forever Skies arriverà in esclusiva PC e PS5 quest’anno

Far From Home, team di sviluppo di Forever Skies (avventura di sopravvivenza fantascientifica in prima persona basata su un’aeronave hi-tech), hanno annunciato la loro partnership ufficiale con PlayStation. Oltre al supporto e al finanziamento dello sviluppo, la partnership consentirà a Forever Skies di debuttare su PlayStation 5 e PC nel 2024. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e diversi nuovi screenshot, che potete vedere qui sotto.

Il team ha rassicurato i giocatori che la versione PC attualmente in Early Access non verrà influenzata in alcun modo dalla partnership. Forever Skies farà il suo debutto su console su PlayStation 5 in concomitanza con il lancio della versione completa su Steam al termine dell’Early Access.

Articoli Consigliati Morbid The Lords of Ire: annunciata la data d’uscita del soulslike horrorpunk Forza Motorsport: arriva l’update 5 con il circuito Nürburgring Nordschleife

Andrzej Blumenfeld, Forever Skies Gameplay Lead, ha detto:



“Far From Home ha collaborato con PlayStation per fare in modo che Forever Skies desse il meglio di sé nel suo debutto su console. Così, una volta terminato l’Early Access su PC, quando saremo pronti a pubblicare il gioco completo, lo lanceremo anche su PlayStation 5 nella versione per console. Non preoccupatevi, però, perché questo non influirà sullo sviluppo o sulla pubblicazione della versione Steam che uscirà in contemporanea.”



La versione finale del gioco supporterà sia la modalità giocatore singolo che la modalità cooperativa fino a 4 giocatori.



Il team ha inoltre pubblicato una nuova patch su Steam che aggiunge più di 45 migliorie, mentre il prossimo importante aggiornamento dei contenuti per il gioco è previsto per marzo/aprile 2024. L’aggiornamento aggiungerà un nuovo capitolo della storia, complessi sistemi di giardinaggio per l’aeronave, nuove ambientazioni e nuove attrezzature.

Forever Skies è attualmente scontato del 20% su Steam.

Qui sotto il nuovo trailer.