Morbid The Lords of Ire: annunciata la data d’uscita del soulslike horrorpunk

Il team di sviluppo Still Running e il publisher Merge Games hanno svelato la data d’uscita di Morbid The Lords of Ire. L’ARPG soulslike ambientato in un tetro mondo horropunk sarà disponibile dal 23 maggio su PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Qui sotto la descrizione, dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: disponibile l’expansion pack Made in Italy Forever Skies arriverà in esclusiva PC e PS5 quest’anno

“Anche se sconfitti, i Gahar non sono mai veramente morti. Hanno atteso con pazienza, finché una nuova opportunità di rinascita si è presentata.

Morbid: The Lords of Ire è la nuova gemma oscura dell’ARPG isometrico soulslike, apprezzatissimo dalla critica, “Morbid: The Seven Acolytes” dove l’eroica Striver ritorna ancora una volta a combattere orrende creature in un mondo tetro e dannato, di dolore e sofferenza.”

Combatti contro temibili nemici in una nuovissima prospettiva 3D. Uccidi orrende creature con una gamma di armi mortali, di equipaggiamenti e benedizioni che ti permetteranno di sventrarle a dovere.

Proseguendo sul sistema introdotto con Morbid: Seven Acolytes, il modo in cui affronti ogni combattimento può avere un impatto drammatico sul mondo attorno a te. Se soccombi all’insanità mentale, potrai acquisire enormi poteri ma con un grave rischio, e modificherai dinamicamente il modo in cui percepisci il mondo.

Combatti nei cinque mondi di Ire, terribili regni horrorpunk popolati da cinque fazioni uniche, dalle montagne invernali alle fetide città e molto altro. Porta a termine il tuo sacro dovere di liberare queste terre dal male che le ha ghermite.

Sfida orribili nemici, dai la caccia a temibili avversari e affronta i mostruosi Lord di Ire. Più sangue, più interiora, più Morbid.

Caratteristiche:

Esplora i diversi ambienti distribuiti fra cinque terre uniche, pullulanti di visioni terribili e creature da incubo.

Sperimenta fra diversi stili di gioco, con tante armi a disposizione, rune e benedizioni.

Avventurati nelle profondità della follia, oppure cammina nella luce della sanità mentale, per definire un livello di rischio personale, con annesse ricompense.

Affronta i cinque terribili Lord di Ire e dai la caccia ad altri formidabili nemici

Sprofonda negli orrori di Morbid in una nuova prospettiva 3D.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Morbid The Lords of Ire.