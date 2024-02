Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged: disponibile l’expansion pack Made in Italy

Da oggi 15 febbraio è disponibile l’expansion pack Made in Italy in Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, il racing game con i modellini di Milestone. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il DLC contiene:

1 Ambiente dove costruire le tue piste: Italian Village

4 Veicoli : Alfa Romeo 155 V6 TI, Lancia 037, Fiat 500D Modificado, Vespa 90 SS Super Sprint (1966);

1 nuova area da aggiungere alla modalità Hot Wheels Creature Rampage;

Sfondo, Icona del profilo, Tag e Sfondo biglietto per personalizzare ancora di più il tuo Profilo Unleashed.

Qui sotto la descrizione, dal post sul sito ufficiale:

Un piccolo paesino della più caratteristica costiera italiana, dove le giornate passano lente, tra una passeggiata nei vicoli e un pranzo al sole in terrazza… sta per essere sconvolto dalle emozioni adrenaliniche delle corse più pazze di sempre! Appuntamento in piazza per dare il via alle danze e scoprire anche gli angoli più nascosti di questo meraviglioso borgo italiano, tra ristoranti, negozietti e il campanile della chiesa.

Vivi le emozioni delle corse alla guida di bolidi Made in Italy come Alfa Romeo 155 V6 TI e Lancia 037, oppure scegli di goderti il viaggio in stile Dolce Vita a bordo della mitica Fiat 500D Modificado o sull’iconica Vespa 90 SS Super Sprint (1966).

Tra tegole, mattoni e pietre, preparati a dimostrare a tutti di che pasta sei fatto con il Made in Italy Expansion Pack!

Qui sotto il trailer del DLC Made in Italy, ricordandovi che Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC (qui la nostra recensione).