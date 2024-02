Embracer Group ha cancellato 29 giochi non annunciati, confermando 1400 licenziamenti e che potrebbero arrivarne altri

Embracer Group ha confermato di aver cancellato 29 giochi non annunciati durante un periodo di sei mesi lo scorso anno, tra giugno e dicembre.

Nel giugno 2023 la società aveva annunciato l’attuazione di un piano di ristrutturazione che prevedeva la chiusura di studi e la cancellazione di progetti.

Nel primo trimestre fiscale conclusosi a giugno, l’azienda aveva 153 giochi non annunciati in fase di sviluppo tra studi interni e studi esterni finanziati. Questo numero è sceso a 138 nel secondo trimestre e a 124 nel terzo trimestre conclusosi a dicembre.

La ristrutturazione ha comportato anche il taglio di 1.387 posti di lavoro, pari a circa l’8% della forza lavoro globale, nei sei mesi conclusi a dicembre. Questo comprendeva il taglio di 871 sviluppatori di giochi interni, 252 interni non sviluppatori e 264 sviluppatori esterni.

A dicembre, Embracer aveva 132 studi di gioco interni, in calo rispetto ai 139 di sei mesi prima, e collaborava con 50 studi di sviluppo esterni, in calo rispetto a 59.

Lars Wingefors, amministratore delegato di Embracer, ha dichiarato che il piano di ristrutturazione dell’azienda sta entrando nella sua “fase finale”, ma ha avvertito che potrebbero arrivare altri tagli, in quanto l’azienda sta cercando di vendere altre attività.

“Nell’ambito del programma di ristrutturazione, Embracer ha ancora in corso alcuni processi di dismissione strutturati di maggiori dimensioni che potrebbero rafforzare il nostro bilancio e ridurre ulteriormente le spese generali”, ha dichiarato.

“I processi sono in fase matura. È importante aggiungere che alcune aziende potrebbero avviare una ristrutturazione prima che venga annunciata una cessione”.

Da quando ha annunciato il suo piano di ristrutturazione, Embracer Group ha chiuso gli studi più importanti, come Volition, sviluppatore di Saints Row, e Free Radical Design, di TimeSplitters, mentre per altri c’è stata la possibilità di metterli in vendita, come Gearbox, sviluppatore di Borderlands.