Metro Exodus supera le 10 milioni di copie

4A Games sta attualmente lavorando a due nuovi giochi della serie Metro, mentre l’ultimo uscito Metro Exodus, continua a registrare ottimi numeri. Lo sviluppatore ha infatti annunciato di aver superato le 10 milioni di copie vendute dal lancio nel febbraio 2019, rispetto agli 8,5 milioni di vendite annunciate nel maggio 2023.

Sequel di Metro: Last Light, Exodus vede Artyom, Anna e i loro alleati lasciare Mosca per cercare resti di umanità a bordo della locomotiva Aurora. A differenza dei titoli precedenti, ci sono missioni con ampi spazi di gioco con oggetti da collezionare e punti di interesse. È poi possibile effettuare alcune operazioni di crafting in movimento e il completamento di missioni secondarie consente di ottenere potenziamenti.

Metro Exodus è disponibile per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC. Il prossimo titolo di 4A Games, Metro Awakening, è un prequel in VR di Metro 2033 e verrà lanciato quest’anno per PlayStation VR2, Meta Quest 2 e 3 e headset VR per PC. Sta anche lavorando al quarto titolo principale, che verrà rilasciato “quando sarà pronto”.

Qui sotto potete vedere il tweet da parte di 4A Games che annuncia il numero raggiunto, proprio per festeggiare i 5 anni del gioco, e che mostra la linea temporale con tutte le uscite dei titoli della serie, dal primo del 2010 (Metro 2033), fino al prossimo capitolo principale che ha una data d’uscita ancora non stabilita.

Metro Exodus turns 5 years old today, and has now sold over 10 Million copies.

Metro will return in VR with Metro Awakening from @vertigogames in 2024 – and the next mainline Metro from @4AGames…

When it’s ready

Thank you for coming on the journey so far with us. pic.twitter.com/qlOW9du4Jc

— Metro (@MetroVideoGame) February 15, 2024