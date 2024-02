Xbox: recap dell’aggiornamento business, quattro giochi diventeranno multipiattaforma, Diablo IV in arrivo su Game Pass

Come da programma, oggi 15 febbraio si è tenuto l’atteso evento business di Xbox, in cui Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty sono intervenuti per annunciare i piani futuri dell’azienda in seguito alle tante voci che si sono susseguite le scorse settimane. Nei 20 minuti di trasmissione, si è iniziato a parlare dei titoli in esclusiva che arriveranno su altre piattaforme. Saranno 4, ma non sono stati svelati i nomi. Tra questi non ci sono Starfield e Indiana Jones. Si tratta di titoli su Xbox e PC già almeno un anno, un paio di loro sono guidati dalla community, e sono prime interazioni di un franchise. Gli altri due giochi sono titoli più piccoli che non sono stati pensati per essere un’esclusiva, a cui ora si vede in altre piattaforme una possibilità commerciale. Spencer ha sottolineato anche il fatto che per lui nei prossimi 5-10 anni i giochi esclusivi per una componente hardware saranno sempre di meno.

Viene poi confermato che i giochi first party Xbox arriveranno sempre al day-one su Game Pass, e che il Game Pass rimarrà tra PC e Xbox. A proposito di Game Pass, Bond ha annunciato che i giochi Activision Blizzard arriveranno sul servizio, a partire da Diablo IV, il 28 marzo. Sono stati poi sottolineati i 34 milioni di abbonati al servizio.

Durante le prossime festività natalizie verranno inoltre condivise novità riguardo degli aggiornamenti hardware, con investimenti nella tabella di marcia della prossima generazione, e che sono concentrati sull’offrire “il più grande salto tecnico che si sia visto”.

Sono state inoltre sottolineate l’importanza del cross-game, cross save e del cloud, con Spencer che fa il parallelo con Microsoft che permette su PC a giocare a titoli anche di molti decenni fa, provando a riproporre una cosa simile anche su console con il cloud.

Nel finale, è stato poi aggiunto che a giugno ci sarà un altro appuntamento, per altre novità.

Qui sotto potete vedere la scaletta, in fondo il video completo, dal canale YouTube ufficiale:

00:00 Introduzione

00:51 Esclusività

05:28 Come si applica ai titoli futuri?

06:26 Giochi 1st party e Xbox Game Pass

08:20 I giochi di Activision Blizzard sono in arrivo su Xbox Game Pass

08:53 Perché non si tratta di un cambiamento nella strategia di Xbox?

10:42 In che modo la disponibilità multipiattaforma è positiva per il business?

12:36 In che modo Xbox vuole stare al passo con l’industria?

14:38 Comunità di gioco

17:41 Hardware Xbox

18:48 Librerie di giochi e conservazione

20:46 Cosa rappresenta oggi Xbox?

22:44 Finale