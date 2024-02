Diablo IV: nuove informazioni su Risveglio Lunare

Si avvicinano gli ultimi giorni per godersi Risveglio Lunare, l’attesissimo evento mid season della Stagione dei Costrutti di Diablo IV, che sarà attivo fino al 20 febbraio. I giocatori potranno contare sulle energie mistiche presenti nei santuari di tutto il mondo e incontreranno Ying-Yue, leader del Mercato Notturno Lunare, che arriva a Scosglen per far conoscere e festeggiare un’antica tradizione Xiansai. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale. Di seguito una panoramica:

Santuari lunari e il Favore degli Antenati

I Santuari Lunari, ornati da un drago che simboleggia il risveglio lunare, presenti sia nei dungeon che nell’open world di Sancturium, conferiscono un bonus del 50% di XP e un aumento del 30% della velocità di movimento. Per accumulare la reputazione Favore degli antenati, i giocatori possono affrontare sia i dungeon che le attività presenti nell’open world. Si tratta di una moneta speciale, che i giocatori possono guadagnare attivando proprio i Santuari Lunari presenti nella mappa di gioco e rappresenta il favore e le benedizioni degli spiriti ancestrali, che celebrano il risveglio lunare.

Effetti potenziati dei Santuari Lunari

Durante l’evento, i giocatori possono sperimentare degli effetti potenziati grazie Santuari Lunari, come la possibilità di evocare bombe sacre, bombardamenti a grappolo, aumento della velocità di attacco e altro ancora. Dopo l’attivazione vengono, immediatamente generati degli Spiriti Avari, consentendo ai giocatori di sfruttare i potenziamenti specifici del gioco forniti dai Santuari Lunari.

Mercato notturno e abiti lunari

I giocatori potranno partire per l’area settentrionale di Ked Bardu, dove li aspetta Ying-Yue, il capo del Mercato notturno lunare. Qui, sarà possibile riscattare la reputazione del Favore degli Antenati per ottenere ricompense a tema Risveglio Lunare, che permetteranno di avere uno stile unico per celebrare questa speciale occasione.

Ricompense e negozio

Raggiungendo delle soglie di reputazione si sbloccano una serie di ricompense. Dalle scorte alle skin per le armi, ai marchi dei giocatori, ai trofei delle cavalcature e alle armature, le ricompense del Risveglio Lunare vanno incontro ai gusti di tutti i giocatori. Lo store offre pacchetti di eventi con temi come Gratitudine, Potere e Fortuna.

Diablo IV è disponibile su Xbox, PlayStation e PC tramite tramite Battle.net e Steam.