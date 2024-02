Streets of Rogue 2: pubblicato il nuovo devs diary dietro le quinte

Matt Dabrowski, sviluppatore in solitaria di Streets of Rogue 2, spiega come funziona la generazione procedurale del mondo in un nuovo devs diary, permettendoci di dare uno sguardo dietro le quinte del folle gioco di ruolo open world che incoraggia ogni sorta di approccio caotico al gameplay. Le iscrizioni al primo playtest pre-alfa sono disponibili qui.

Ogni partita a Streets of Rogue 2 offre un mondo completamente nuovo e generato in modo casuale, basato su una versione ridotta della mappa di un piccolo paese. Dai una prima occhiata ad alcuni degli affascinanti biomi previsti, dai bassifondi fatiscenti ai sobborghi silenziosi fino ai laghi delle foreste rigogliose e alle spiagge delle isole. Con il progredire dello sviluppo, i giocatori possono replicare tutto attraverso gli elementi che trovano nel gioco, sfruttando muri, pavimenti e oggetti. Se sei alla ricerca di un’azione più caotica, invece, preparati, perché l’unico limite è il cielo. Matt ha annunciato anche una serie di potenziali funzionalità che potranno essere implementate in base alla richiesta del pubblico, tra cui la visualizzazione con meno zoom, tipica dei classici tycoon games, esclusiva per i sindaci. O, ancora meglio, un modificatore in grado di confondere l’IA responsabile delle dinamiche della vita reale, in modo da permettere la costruzione di un muro di mattoni in mezzo alla strada per rinchiudere i PNG in stanze senza porte.

Streets of Rogue 2 sarà disponibile su PC tramite Steam in accesso anticipato nel corso del 2024.