Alan Wake 2 supera il milione di copie e diventa il titolo più venduto di Remedy

Alan Wake 2 (trovate qui la nostra Recensione) è stato lanciato lo scorso ottobre dopo anni di attesa ed è stato immediatamente accolto con ampi consensi dalla critica, essendo considerato da molti uno dei migliori giochi in un anno storico per il medium. Remedy Entertainment ha ora annunciato anche i dati di vendita del titolo survival horror, e il suo successo commerciale riflette il plauso della critica.

Lo sviluppatore ha annunciato che Alan Wake 2 ha venduto 1,3 milioni di unità in tutto il mondo su tutte le piattaforme all’inizio di febbraio, il che lo rende il gioco più venduto dello studio fino ad oggi. Alla fine di dicembre, le sue vendite ammontavano a 1 milione di unità vendute, quindi chiaramente il gioco mostra le gambe lunghe. All’inizio di dicembre, gli analisti stimavano che il gioco avesse venduto circa 850.000 unità su console. Remedy si aspetta che il gioco continui a vendere bene nel prossimo futuro. Di seguito la dichiarazione di Remedy:

Articoli Consigliati Street Fighter 6: ecco il video tutorial su Ed Helldivers 2 Recensione: democrazia e libertà per l’universo!

Un grande gioco può generare eccellenti vendite a coda lunga, e ci aspettiamo che questo accada anche con Alan Wake 2.

Mentre il CEO di Remedy Tero Virtala ha affermato:

Siamo soddisfatti dell’inizio delle vendite di Alan Wake 2. Anche il prezzo è rimasto ad un livello elevato e il gioco ha già recuperato una parte significativa delle spese di sviluppo e marketing. Continueremo a sviluppare il gioco per servire i fan esistenti e attirare nuovi giocatori e ci aspettiamo che il gioco continui a vendere bene. Il successo del lancio di Alan Wake 2 ha supportato i nostri altri progetti di gioco: Condor, Control 2 e il remake di Max Payne 1&2 hanno tutti aumentato il ritmo di sviluppo grazie al personale rilasciato da Alan Wake 2 , e ci aspettiamo che questi progetti raggiungano il prossimo sviluppo durante la prima metà del 2024. Ora abbiamo due franchise affermati: Control e Alan Wake , collegati tramite Remedy Connected Universe. La crescita e l’espansione di questi franchising sarà una parte fondamentale del nostro futuro.

Remedy ha rilasciato numerosi aggiornamenti per il gioco horror sin dal suo rilascio, aggiungendo nuove funzionalità come New Game Plus e la selezione dei capitoli, e lo sviluppatore afferma che prevede di rilasciarne altri. Inoltre, come precedentemente annunciato, per quest’anno sono previste anche due espansioni a pagamento. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.