Street Fighter 6: ecco il video tutorial su Ed

Capcom ha rilasciato un nuovo trailer per l’ultima aggiunta al roster di Street Fighter 6, Ed. Il trailer funge da guida per il personaggio in arrivo, spiegando ai giocatori come funzionano le sue varie mosse, attacchi e abilità speciali e come possono essere usati insieme. Ed arriverà su Street Fighter 6 il 27 febbraio ed è disponibile come parte del Character Pass dell’anno 1.

Ed è concepito come un pugile con un focus su diverse combo di pugni. Il personaggio ha una serie di diversi tipi di pugni che possono entrare e uscire l’uno dall’altro, consentendo una certa flessibilità nel combattimento. Ed ha lo Psycho Spark a distanza ravvicinata che fungerà da combo finale, lo Psycho Uppercut che fa volare i nemici in aria, Psycho Blitz, che è essenzialmente una raffica di pugni potenziati, e Psycho Flicker: un attacco rapido che può essere potenziato tenendo premuti pulsanti specifici, trasformando le sue proprietà in una presa. A concludere il tutto c’è l’abilità Kill Rush, che consente a Ed di correre rapidamente dentro e fuori dalla portata dei suoi avversari. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le tue abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.

Street Fighter 6 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.