GeForce Now: nuovi titoli per il quarto anniversario e gli abbonati Ultimate

I festeggiamenti per il compleanno di GeForce NOW continuano con l’arrivo di Skull and Bones di Ubisoft e Halo Infinite di Microsoft, parte dei 5 nuovi giochi che approdano sul cloud questa settimana. L’avventura nautica, ricca di azione, di Ubisoft per diventare il pirata più temuto dei sette mari è stata lanciata questa settimana, quindi dirigetevi verso la nuvola e preparatevi a navigare. Intraprendete un viaggio immersivo ad alte prestazioni nel cloud gaming e trasmettete in streaming questi nuovi titoli con l’abbonamento Ulltimate — gli utenti possono giocare con una risoluzione fino a 4K dal cloud o fino a 240 fps con una latenza bassissima grazie a NVIDIA Reflex, una novità assoluta del cloud gaming. Date un’occhiata all’elenco dei giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

Banishers: Ghosts of New Eden (Disponibile su Steam dal 12 febbraio)

New Eden, 1695: gli insediamenti dei coloni sono afflitti da una maledizione terribile. Nei panni di una coppia di epuratori, entra nelle loro vite, indaga sull’origine del male, svela misteri terrificanti, esplora paesaggi variegati e interagisci con personaggi memorabili, il cui destino è nelle tue mani.

Deep Rock Galactic: Survivor (Disponibile su Steam dal 14 febbraio)

DEEP ROCK GALACTIC: SURVIVOR è uno sparatutto automatico a giocatore singolo di sopravvivenza. Sfrutta l’intero arsenale di Deep Rock Galactic, affronta orde di alieni letali, estrai ricchezze e sblocca potenti migliorie. Sei un nano contro l’intero Pianeta Hoxxes!

Goat Simulator 3 (Disponibile su Steam dal 15 febbraio)

Unisciti a Pilgor e preparati a creare la tua avventura mozzafiato sull’isola di San Angora. Lecca, dai testate e spacca tutto in un mondo aperto, nel più grande spreco di tempo dall’uscita di Goat Simulator originale! Non ti diremo come giocare (tranne che nel tutorial), ma ti daremo semplicemente gli strumenti per diventare la capra dei tuoi sogni.

Skull and Bones (Disponibile su Ubisoft dal 16 febbraio)

Entra nel pericoloso mondo di Skull and Bones, un gioco di ruolo d’azione pirata cooperativo open world, per diventare il più famigerato re dei pirati!

Halo Infinite (Disponibile su Steam, Xbox e tramite PC Game Pass)

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell’umanità ed esplora l’Halo in tutta la sua estensione in un’epica avventura open world.

