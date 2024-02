Mario vs. Donkey Kong: ecco la cravatta dedicata a Donkey Kong

A 20 anni dall’uscita di Mario vs. Donkey Kong (trovate qui la nostra Recensione), il puzzle game tra i più amati del mondo di Super Mario, fa il suo grande ritorno sulla famiglia di console Nintendo Switch in una veste del tutto rinnovata. Dopo un 2023 ricco di trionfi e sorprese, è proprio l’idraulico baffuto icona di Nintendo ad aprire il suo sipario sul nuovo anno, rivisitando un grande classico e puntando i riflettori sull’amatissimo Donkey Kong, recentemente tornato alla ribalta anche grazie all’enorme successo nei cinema di Super Mario Bros. – Il Film.

Responsabile di aver dato i natali a Jumpman, predecessore di Super Mario, e distintosi nel tempo per la sua emblematica cravatta, il ritorno del primate di casa Nintendo ha ispirato E. Marinella, simbolo della sartorialità Made in Italy, a dedicargli una sua creazione di raffinatezza e gusto senza tempo: la prima cravatta-tributo dedicata proprio a Donkey Kong. Divenuta celebre in tutto il mondo proprio per le sue cravatte, E. Marinella ha aperto la sua prima bottega a Napoli il 26 giugno 1914, dando vita a oltre un secolo di stile intramontabile e offrendo la sua inestimabile artigianalità per tributare uno dei pilastri più consolidati del mondo dei videogiochi. Per i più curiosi, la cravatta di Donkey Kong realizzata da Marinella sarà esposta per tutto il week end presso lo store di Milano in via Alessandro Manzoni, 23.

Mario vs. Donkey Kong è la versione graficamente migliorata del puzzle game che nel 2004 ha conquistato l’amatissimo Game Boy Advance, riproposto per portare in auge una rivalità quarantennale a colpi di enigmi e piattaforme, questa volta con tante novità e modalità di gioco esclusive. Con lo scopo di aiutare Super Mario a recuperare i Minimario rubati da Donkey Kong, sarà necessario affrontare oltre 130 livelli resi unici da rompicapo e percorsi distintivi, nei quali si dovrà trovare la chiave per raggiungere i Mario in miniatura, raccogliere regali ed esaminare attentamente l’ambiente circostante per riuscire a trovare la soluzione ideale per completare ogni livello nel minor tempo possibile.

