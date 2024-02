Control supera i 4 milioni di copie vendute

Remedy Entertainment ha annunciato che Alan Wake 2 è diventato il gioco più venduto fino ad oggi con 1,3 milioni di unità vendute, e mentre l’acclamato titolo survival horror sta sicuramente impressionando con le sue vendite, il precedente titolo di punta di Remedy, Control del 2019, continua a vendere a prezzi vantaggiosi, anche un ritmo costante.

Lo sviluppatore ha anche rivelato che Control ha venduto oltre 4 milioni di unità fino ad oggi su tutte le piattaforme. Si tratta di un aumento rispetto ai 3 milioni di unità vendute, riportate nel marzo dello scorso anno. Con un ulteriore milione di unità vendute nell’arco di circa un anno dal suo lancio originale, l’acclamato sparatutto in terza persona sta sicuramente godendo di una lungo periodo di successi per quanto riguarda le vendite. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Mario vs. Donkey Kong: ecco la cravatta dedicata a Donkey Kong GeForce Now: nuovi titoli per il quarto anniversario e gli abbonati Ultimate

Una presenza invasiva ha occupato il Federal Bureau of Control… e solo tu puoi fermarla. Lo scenario circostante sarà la tua arma migliore in un epico scontro con un nemico minaccioso in una serie di ambientazioni profonde e imprevedibili. Il contenimento è stato violato e ora l’intera umanità è in pericolo. Riuscirai a riprendere il controllo? Vincitore di oltre 80 riconoscimenti, Control è uno spettacolare gioco d’azione e avventura in terza persona che ti terrà col fiato sospeso. Combinando alcuni scenari aperti con la capacità di creare mondi e la narrazione del premiato sviluppatore Remedy Entertainment, Control offre una vasta esperienza di gioco davvero intensa e gratificante.

Caratteristiche

vela i misteri

Riuscirai a gestire i segreti più oscuri dell’Agenzia? Svela una lotta epica e sovrannaturale, ricca di personaggi inattesi ed eventi bizzarri mentre cerchi tuo fratello scomparso e scopri la verità che ti ha condotta qui.

Ogni oggetto è la tua arma

Scatena la distruzione trasformando la tua arma e sfruttando poteri telecinetici. Scopri nuovi modi per eliminare i nemici controllando potenti abilità per trasformare ogni cosa che ti circonda in un’arma letale.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.