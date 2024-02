Helldivers 2: ecco le modifiche del nuovo aggiornamento

Helldivers 2 (trovate qui la nostra Recensione) sta dando il via a uno dei suoi primi eventi live. Lo sviluppatore Arrowhead Game Studios ha rilasciato un nuovo annuncio video sull’account Twitter, dicendo ai giocatori che gli automi sono la nuova minaccia da affrontare. Secondo il video, gli Automi hanno lanciato un attacco a sorpresa su più mondi nel settore Xzar, portando a due nuovi pianeti giocabili nell’area e a un nuovo ordine: i giocatori dovranno completare almeno 8 campagne di difesa contro gli Automi.

L’annuncio, pensato per essere un modo divertente per continuare la storia in corso dell’ambientazione di Helldivers 2, sfrutta i punti di forza del gioco come sparatutto in modalità cooperativa online e, andando avanti, probabilmente vedremo apparire altri annunci simili, offrendo ai giocatori nuovi obiettivi su mondi diversi. Helldivers 2 ha avuto un discreto successo sin dal suo lancio all’inizio di questo mese su PC e PS5. La versione PC del gioco ha visto più di 3600.000 giocatori simultanei durante le ore di punta e lo studio è impegnato a fornire aggiornamenti per correggere bug e problemi di matchmaking nel gioco. Lo studio ha anche rivelato che sta espandendo il team di sviluppo per lavorare sui contenuti futuri del gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

Arruolati negli Helldivers e unisciti alla lotta per la libertà in una galassia ostile in uno sparatutto in terza persona veloce, frenetico e feroce.

DIVENTA UNA LEGGENDA

Verrai riunito in squadre composte da un massimo di quattro Helldivers e ti verranno assegnate missioni strategiche. Guardatevi le spalle a vicenda: il fuoco amico è una sfortunata certezza della guerra, ma la vittoria senza il lavoro di squadra è impossibile.

CARICHI

Fai piovere libertà dall’alto, intrufolati nel territorio nemico o stringi i denti e carica a testa in giù nelle fauci del combattimento. Il modo in cui consegni la libertà è una tua scelta; avrai accesso a una vasta gamma di potenza di fuoco esplosiva, armature salvavita e stratagemmi rivoluzionari… il gioiello nell’arsenale di ogni Helldiver.

REQUISIZIONE

Super Earth riconosce il tuo duro lavoro con preziosa Requisizione. Usalo per accedere a diversi premi a beneficio tuo, della tua squadra, della tua nave cacciatorpediniere e del nostro sforzo bellico complessivo.

MINACCE

Tutto su ogni pianeta ti vuole morto. Questo è ciò con cui abbiamo a che fare. Ogni nemico ha caratteristiche, tattiche e comportamenti distinti e imprevedibili, ma combattono tutti ferocemente e senza paura o moralità.

Helldivers 2 è disponibile per PS5 e PC.

Breaking: Automatons Launch Brazen Assault on Multiple Well-Populated Planets pic.twitter.com/f6Idb6xyTG — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) February 15, 2024