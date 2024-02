NBA INFINITE arriva il 18 febbraio

NBA Infinite, gioco di basket su licenza ufficiale, sarà disponibile a livello mondiale a partire da domenica 18 febbraio. Il gioco è gratuito e potrà essere scaricato da App Store e Google Play. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia, con protagonista il centro dei Minnesota Timberwolves Rudy Gobert.

Ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite:

Articoli Consigliati Baldur’s Gate 3: svelati nuovi dettagli della patch 6 Helldivers 2: gli sviluppatori stanno lavorando alla roadmap

“NBA Infinite è un gioco costruito da zero pensando ai giocatori”, “Il nostro team si è dedicato alla creazione di un’esperienza che corrisponda a tutto ciò che i fan amano del basket. Insieme alla NBA e alla NBPA, abbiamo realizzato un gioco che alimenta la loro passione con un’esperienza coinvolgente a portata di mano”.

NBA Infinite è un gioco mobile PvP in tempo reale che esprime l’amore per il gioco più bello dell’universo: il basket NBA. I giocatori possono riunire gli amici per formare una squadra per le partite 3v3 o vedere chi ha davvero il gioco migliore nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5. Le modalità competitive online in tempo reale offrono un’esperienza unica per dispositivi mobili. I giocatori potranno anche collezionare e potenziare un roster da sogno con le attuali stelle dell’NBA, prendere decisioni importanti per trasformare uno starting five in una formazione da campionato e potenziare lo staff di allenatori per migliorare le tattiche difensive e offensive.

Karl-Anthony Towns sarà il primo atleta icona ufficiale del gioco. In qualità di volto di NBA Infinite, Towns sarà presente nel gioco a livello globale insieme ad altri ambasciatori chiave del brando, tra cui De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Inoltre, l’All-Star dell’NBA Rudy Gobert sarà l’ambasciatore per i mercati europei. Oltre a questa straordinaria squadra di stelle, lo speaker veterano dell’NBA Mark Jones si unirà a NBA Infinite per la telecronaca nei territori di lingua inglese, mentre i telecronisti regionali saranno disponibili in Germania con Michael Körner, in Francia con Xavier Vaution e in Brasile con Rômulo Mendonça.

Ha dichiarato Adrienne O’Keeffe, VP of Global Partnerships & Media della NBA:

“NBA Infinite offre alla NBA un’opportunità unica per coinvolgere i nostri fan e avvicinarli ai giocatori e alla lega”“Non vediamo l’ora di portare l’emozione dell’NBA ai nostri fan in tutto il mondo, in modo che possano competere ovunque e in qualsiasi momento”.

Ha dichiarato Josh Goodstadt, Chief Commercial Officer di THINK450, il motore di innovazione e partnership della NBPA:

“Level Infinite e Lightspeed Studios hanno costruito un’esperienza di gioco unica attorno al gioco del basket”, “Siamo entusiasti di avere così tanti giocatori come ambasciatori del brand e questo riflette la loro passione collettiva per il gioco. Per noi è molto importante collaborare con aziende che sostengono i nostri giocatori, e NBA Infinite fa proprio questo”.

NBA Infinite garantisce un’autentica esperienza mobile basata sull’NBA, che si evolverà attraverso ogni stagione:

PRENDETEVI LA SCENA: Diventate dominatori del parquet in Dynasty, dominate l’avversario nelle partite 1v1 o affinate le vostre abilità in modalità casual come la Gara da tre punti e la Partita da 11 punti. Preparatevi ad assumervi le responsabilità per il punto decisivo, costruite la vostra mentalità e mettetevi a caccia del Larry O’Brien Trophy.

FATE SQUADRA E PREPARATEVI A COMPETERE: Riunite i vostri amici per costruire la vostra squadra PvP in 3v3, o per vedere chi è davvero il migliore nelle modalità 1v1 e 5v5. Le modalità competitive online offrono un’esperienza unica per i dispositivi mobili. Partecipate a una sessione veloce in multigiocatore tra tutti i giocatori di NBA Infinite per alimentare lo spirito competitivo! Giocate ovunque e condividete i vostri momenti migliori con il mondo intero.

COLLEZIONATE LE VOSTRE STAR NBA PREFERITE: Collezionate veri giocatori dell’NBA, ognuno con un moveset unico che aspetta solo di essere padroneggiato. Incrementate il livello dei giocatori per andare a canestro come Giannis Antetokounmpo, fare uno step back come Kevin Durant, mettere in crisi la difesa come Trae Young o realizzare una scarica di triple come Stephen Curry per tutto il giorno.

AZIONE NBA NON-STOP: Sbaragliate gli avversari con le skill Exclusive e Dominance, uniche per ogni stella dell’NBA, realizzate il perfetto dai-e-vai e il buzzer beater vincente, il tutto comodamente dallo smartphone.

PORTATE IL VOSTRO TEAM ALLA VITTORIA: Prendete importanti decisioni che trasformino il vostro starting five in una formazione leggendaria che vincerà campionato dopo campionato. Potenziate il vostro staff di allenatori per rafforzare le tattiche difensive e offensive di base ed eseguirle sul campo.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di NBA Infinite.