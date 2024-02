Nacon Revolution 5 PRO: il controller con licenza PlayStation è in promozione

Da oggi, il controller Revoltution 5 PRO, uno dei migliori controller sul mercato licenziato PlayStation, è disponibile in tutti i grandi negozi del settore a un prezzo speciale di 229 euro. Ma non è tutto! Incluso nel prezzo troverete anche una card PSN da 30 euro, che vi permetterà di acquistare nuovi giochi, DLC o contenuti extra per i vostri titoli preferiti.

Il controller Revolution 5 PRO:

Il controller Revolution 5 PRO è stato progettato per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco di altissimo livello. Dotato di una ergonomia eccellente, pulsanti e stick precisi e sensibili, e grilletti reattivi, il Revolution 5 PRO è perfetto per qualsiasi tipo di gioco. Inoltre, il controller è completamente personalizzabile, con la possibilità di modificare la disposizione dei pulsanti e la sensibilità degli stick.

La card PSN da 30 euro:

La card PSN da 30 euro inclusa nella promozione vi permetterà di acquistare una vasta gamma di contenuti. La PlayStation Network Cards costituisce un modo semplice per aggiungere fondi al portafoglio PlayStation Network. Acquista, inserisci il codice di 12 cifre e inizia a scaricare. Puoi acquistare contenuti per l’intero mondo Playstation, oggetti all’interno di PlayStation Home e persino brani musicali dal SingStore. Con tutti questi fantastici contenuti a disposizione, la PlayStation Network Cards è perfetto per amici e familiari.

Dove trovare l’offerta:

La promozione è disponibile in tutti i grandi negozi del settore, sia online che fisici. Per trovare il punto vendita più vicino a voi, vi invitiamo a consultare il sito web del vostro rivenditore di fiducia.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica opportunità! Il controller Revolution 5 PRO è un prodotto di altissima qualità che vi permetterà di migliorare notevolmente la vostra esperienza di gioco. Con l’aggiunta della card PSN da 30 euro, questa promozione è davvero imperdibile.

La promozione è disponibile a questo link : https://www.gamestop.it/Bundle/Configure/11203

A questo link invece il nostro provato.