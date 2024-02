Warframe in arrivo su iOS il 20 febbraio

Digital Extremes ha annunciato la data della versione mobile di Warframe per dispositivi iOS: sarà possibile scaricare il gioco da App Store dal 20 febbraio. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Successivamente arriveranno informazioni per quel che riguarda la versione Android.

Questi i dettagli, dal sito ufficiale:

Continua il tuo viaggio attraverso l’Origin System, ovunque tu giochi! Oltre 10 anni di contenuti di Warframe sono ora letteralmente a portata di mano in un formato mobile fedele che dovete provare per credere. Con il Cross Platform Play e il Cross Platform Save completamente implementati, potrete collegarvi con i vostri compagni di squadra sempre e ovunque e mantenere i vostri progressi sulle piattaforme di vostra scelta.

Assicuratevi di effettuare il login durante la settimana di lancio, a partire dal 20 febbraio, per richiedere le ricompense gratuite del primo giorno di accesso: un Booster Affinità di 3 giorni e una Bombyx Syandana.

WARFRAME: PACCHETTO ARMI INIZIALE

Stai iniziando a giocare a Warframe per la prima volta? Equipaggia il tuo arsenale con la potente Arma Primaria Aeolak, più una Mod Serration di rango massimo e altro ancora! Lo Starter Weapon Pack offre un valore eccellente per i nuovi giocatori che vogliono lanciarsi nella battaglia con un po’ di energia in più.

Lo Starter Weapon Pack include:

– Fucile Aeolak (grado massimo)

– Serration Mod (grado massimo)

– 100 Platino

Questo pacchetto può essere acquistato una sola volta per account.

WARFRAME SU ANDROID

Rimani sintonizzato per ulteriori informazioni su quando Warframe Mobile uscirà su dispositivi Android pre-registrandosi sul sito ufficiale.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.