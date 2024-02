Respawn Entertainment: il suo FPS di Star Wars è su Mandalorian?

Electronic Arts aveva annunciato poco più di due anni fa che Respawn Entertainment stava lavorando a un nuovo sparatutto in prima persona per giocatore singolo ambientato nell’universo di Star Wars, con Peter Hirschmann, produttore esecutivo dei giochi originali di Star Wars Battlefront, come direttore del gioco. Sebbene da allora i dettagli sul gioco non siano stati poi molti, un nuovo report pubblicato da Tom Henderson di Insider Gaming ne svelerebbe alcuni.

Secondo Henderson, l’FPS per giocatore singolo di Star Wars di Respawn è un gioco su Mandalorian in cui i giocatori vestiranno i panni di un cacciatore di taglie. Ambientato durante il regno dell’Impero Galattico (quindi tra La vendetta dei Sith e Il ritorno dello Jedi), il gioco vedrà i giocatori rintracciare le taglie in tutta la galassia con il compito di catturarle vive o morte.

Per essere chiari, questo non significa necessariamente che si tratti di un gioco basato sulla serie Disney+ The Mandalorian. Al momento non è chiaro se si giocherà nei panni del protagonista Din Djarin, del personaggio di Star Wars Boba Fett, o di un cacciatore di taglie mandaloriano completamente nuovo.

In ogni caso, questa premessa si ripercuoterà sul gameplay. Secondo quanto riportato da Insider Gaming, i giocatori avranno accesso a una serie di armi, gadget e strumenti, tra cui un rampino, un visore per etichettare i nemici, un razzo da polso e un jetpack.

Quest’ultimo, in particolare, consentirà di giocare in modo rapido, ponendo l’accento sulla velocità e sullo stile, grazie alla disponibilità di una varietà di opzioni di movimento e di attraversamento, dalle fughe e dai salti alle scivolate con boost e altro ancora. I giocatori saranno ricompensati per aver puntato sullo stile e, a quanto pare, la meccanica di rigenerazione della salute sarà legata a una serie di uccisioni successive.

Il report prosegue affermando che il gioco non sarà open world, ma vedrà i giocatori impegnati in una serie di livelli lineari ambientati in luoghi e pianeti diversi. Al momento non si sa se il multiplayer sarà incluso o meno, anche se annunci di lavoro passati suggerivano che è stato almeno preso in considerazione.

Secondo Henderson, il gioco è ancora nelle prime fasi di sviluppo e, come tale, mancherebbe “almeno un anno o due” al lancio.

Gli annunci di lavoro pubblicati in passato da Respawn Entertainment hanno anche indicato che il gioco sarà “ispirato a titoli classici come Dark Forces e Jedi Knight: Dark Forces 2”.

Ovviamente come sempre, trattandosi di rumor, prendete il tutto con le doverose pinze.