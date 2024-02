Last Epoch: ecco il nuovo trailer

Lo sviluppatore Eleventh Hour Games ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco di ruolo d’azione Last Epoch, che questa volta mostra alcuni elementi fondamentali del gameplay del titolo. Il trailer mostra diverse classi che distruggono assolutamente i nemici mentre viaggiano attraverso il mondo di Eterra in diverse epoche. Date un’occhiata al trailer qui sotto.

Dopo una breve presentazione di ogni classe e sottoclasse, il trailer conclude mostrando alcune delle opzioni di personalizzazione della build, prima di mostrare alcune delle altre caratteristiche del gioco, tra cui la cooperativa online a 4 giocatori, i dungeon di fine gioco, un sistema di crafting approfondito e una modalità arena infinita.

Lungi dall’essere l’unico trailer in vista della fine del periodo di accesso anticipato di Last Epoch e dell’arrivo dell’aggiornamento 1.0 il 21 febbraio, a gennaio il gioco ha ricevuto un trailer che ne mostrava la storia e il gameplay.

In arrivo su PC, Last Epoch è disponibile per il pre-ordine in tre versioni: standard edition (34,99 dollari), deluxe edition (49,99 dollari) e ultimate edition (64,99 dollari). Le versioni più costose del gioco sono dotate di bonus extra, tra cui ricompense cosmetiche e la colonna sonora digitale.