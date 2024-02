Enotria The Last Song: annunciata la data di lancio, attivi i pre-ordini

Il gioco di ruolo italiano Soulslike Enotria: The Last Song verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 21 giugno, ha annunciato lo sviluppatore Jyamma Games. Il prezzo sarà di € 49,99 per l’edizione standard e € 59,99 per l’edizione Deluxe.

L’edizione Deluxe include 72 ore di accesso anticipato, libro d’arte digitale, colonna sonora originale ed estratti di libri d’arte digitali, un set di armi esclusivo, materiali di aggiornamento da armi, maschere e linee, extra Miracle Pesto, Hymn of Vigor e Armonia Sap, e accesso ai prossimi contenuti scaricabili. Trovate il trailer qui sopra. Di seguito una panoramica del titolo:

La storia si svolge nell’omonimo continente chiamato Enotria, culla di diverse culture e costumi. Una terra piena di vita, vigorosa, dove le persone vivevano libere e indipendenti. Fino a quando qualcosa ne ha causato la rovina. La maledizione del Canovaccio ha pervaso il mondo ed i suoi abitanti. Privandoli di tutto, ma lasciandoli in uno stato di perenne stasi, nei loro ruoli da recitare all’interno di questa grande Commedia. Ora, di Enotria, non rimane che un pallido ricordo di ciò che era, bloccata in un perenne stato di “bellezza sprecata”. Il vostro compito sarà riportare quelle terre all’antico splendore, in un cammino irto di pericoli e avversità: chiunque abbia creato il Canovaccio farà di tutto per cercare di far rimanere il mondo di Enotria in questo stato di stagnazione e, con loro, tutti i loro adepti. La liberazione sarà un viaggio solitario con molti nemici e, probabilmente, nessun volto amico ad accompagnarvi. Riuscirete a salvare il mondo da soli? E’ ora di alzare il velo di questa farsa e porre fine a questa sciarada una volta per tutte.

Enotria: The last Song sarà disponibile dal 21 giugno 2024 su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.