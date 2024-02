EA SPORTS FC 24: ecco la seconda squadra delle Stelle del Futuro

Una settimana dopo la presentazione della prima squadra, EA SPORTS FC 24 ha svelato la seconda delle due squadre Stelle del Futuro. I talenti emergenti che fanno parte della seconda squadra di quest’anno comprendono: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Cole Palmer (Chelsea), Selma Bacha (Lione) e Maya Le Tissier (Manchester United). Questa squadra vanta talenti di età non superiore ai 23 anni che saranno disponibili attraverso gli Obiettivi o le Sfide Creazione Rosa. Tra i giocatori si trovano Enzo Millot (VfB Stuttgart), Jakub Kiwior (Arsenal), Klara Bühl (FC Bayern München). Di seguito la dichiarazione dell’attaccante del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko:

Crescendo, non sono sicuro che ci avrei mai creduto se mi avessero detto che sarei stato una Stella del Futuro di EA SPORTS FC 24. È per me un privilegio essere incluso in una lista così prestigiosa e in compagnia di giocatori così grandi, del passato e del presente. Continuerò a lavorare duramente e a spingere al massimo – per diventare una ICON Stella del Futuro.

Gli oggetti giocatori possono ottenere un aumento della valutazione, che riflette la potenzialità del giocatore di divenire una futura stella del calcio. I fan hanno parlato e EA SPORTS FC li ha ascoltati. Quest’anno, per la prima volta, verranno introdotte le ICON Stelle del Futuro con alcuni dei più famosi giovani emergenti del calcio del passato. Tra le altre ICON che verranno aggiunte in-game ci sono personaggi del calibro di Zinedine Zidane, David Beckham e Kelly Smith. Di seguito una panoramica di EA SPORTS FC 24 tramite il sito ufficiale:

l’esperienza calcistica più autentica di sempre con HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato che reinventa il movimento, l’aspetto e le prestazioni sul campo di oltre 19.000 giocatori e giocatrici reali in ogni partita. Gli stili di gioco vanno oltre gli attributi e le valutazioni totali: assegna a chi scende in campo le proprie abilità distintive per creare la tua rosa in base a come gioca sul campo e al tuo stile preferito. Ultimate Team propone un’esperienza inclusiva: dai il benvenuto al calcio femminile e sblocca potenzialità inedite nella creazione della rosa. Spostati a bordocampo con le nuove funzionalità della Carriera tecnico, tra cui l’inedita modalità Assisti, o spianati la strada verso la gloria nella Carriera giocatore con l’aiuto della funzionalità Agente giocatore.

EA SPORTS FC 24 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.