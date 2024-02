Sonic Superstars il costume di Shadow Sonic è disponibile

Per festeggiare il recente annuncio di SONIC X SHADOW GENERations, SEGA ha reso disponibile il costume Shadow di Sonic in Sonic Superstars (trovate qui la nostra Recensione) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale su PC.

Il costume di Shadow per Sonic è gratis per tutti i giocatori di Sonic Superstars e aggiunge un nuovo look ispirato a uno dei più grandi rivali di Sonic, con il quale divertirsi durante il suo viaggio. Il costume può essere equipaggiato nella schermata di selezione del personaggio scegliendo Sonic e poi premendo a sinistra o a destra in modalità Storia. Di seguito una panoramica del gioco, tramite SEGA:

Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole.

Caratteristiche

Una nuova versione di un classico : il platform d’azione a scorrimento laterale ad alta velocità 2D Sonic che conosci e ami, reinventato con grafica completamente 3D, nuovi poteri e abilità, un’ambientazione completamente nuova e nuovi modi di giocare.

Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti : scegli tra Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose e sfrutta le loro abilità uniche per aprire un percorso attraverso le Isole Northstar mentre corrono per sconfiggere il Dr. Eggman, che ha collaborato con una vecchia nemesi, Zanna.

Sfrutta il potere dei Chaos Emerald – Moltiplica, nuota nelle cascate, cambia forma e altro ancora con i poteri dei Chaos Emerald.

Poteri e abilità mai visti: sprigionate il potere dei Chaos Emerald per moltiplicarti, risalire le rapide, rallentare il tempo, scoprire segreti nascosti e altro ancora.

Più amici, più divertimento – Per la prima volta in assoluto in un gioco di Sonic, puoi giocare l’intera campagna con un massimo di altri tre giocatori grazie alla modalità cooperativa locale a quattro giocatori drop-in e drop-out .

Sonic Superstars è disponibile in versione digitale e fisica su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e su PC in digitale.