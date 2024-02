Nacon Connect 2024: annunciata la data

Il Nacon Connect 2024 ha una data. L’azienda francese ha infatti annunciato che lo show si terrà il 29 febbraio, quando qui in Italia saranno le ore 19:00. Per l’occasione è stato pubblicato anche il teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Potrà essere sui canali Twitch o YouTube ufficiali.

Questa nuova edizione sarà caratterizzata da 30 minuti di video inediti che illustreranno gli accessori dell’azienda e i suoi giochi di azione, avventura, sport e simulazione, tra cui: Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince, GreedFall II: The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown, il nuovo gioco basato sul mondo di Terminator, oltre ad alcuni altri annunci. La conferenza sarà seguita da un post-show, durante il quale gli sviluppatori di GreedFall II condivideranno alcune nuove informazioni sul gioco sulla loro pagina Twitch.

Al termine della conferenza, i giocatori potranno collegarsi a Steam per vedere altri giochi dei loro titoli preferiti.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer del Nacon Connect 2024, mentre vi ricordiamo che nella scorsa edizione vennero mostrati Clash Artifact of Chaos, Transport Fever 2, Session: Skate Sim, Railway Simulator, The Lord of the Rings Gollum, Ad Infinitum, Gangs of Sherwood, Ravenswatch, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 e War Hospital.