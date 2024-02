Nimona: disponibile per intero il film sul canale YouTube Netflix

Nimona, film uscito lo scorso anno su Netflix, tratto dall’ omonimo romanzo grafico di ND Stevenson, è ora disponibile per intero gratuitamente sul canale YouTube di Netflix. Il film è disponibile con audio inglese e sottotitoli anche in italiano. Potete vedere il film in fondo alla notizia.

Tra i diversi riconoscimenti, Nimona è nominato all’Academy Award per Best Animated Feature Film.

Articoli Consigliati City Hunter The Movie Angel Dust: al cinema da oggi fino al 21 febbraio Percy Jackson – la serie: dettagli e curiosità sulla serie Disney+

Ricordiamo che, “Originariamente una produzione di Blue Sky Studios, ex sussidiaria della 20th Century Fox, il film doveva essere diretto da Patrick Osborne, con una data di uscita iniziale fissata al 2020. In seguito all’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney, la produzione ha ricevuto delle resistenze da parte della nuova dirigenza Disney a causa delle tematiche LGBTQ del film, per cui è stata rinviata più volte prima di essere cancellata a causa della chiusura della Blue Sky nell’aprile del 2021. Annapurna Pictures ha poi ripreso il progetto l’anno successivo, con Nick Bruno e Troy Quane alla regia, DNEG Animation all’animazione e Netflix alla distribuzione mondiale. La voce originale della protagonista è di Chloe Grace Moretz.”