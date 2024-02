Nintendo Direct Partner Showcase: ecco che cosa è stato mostrato

Il Nintendo Direct Partner Showcase mostrando 25 minuti di informazioni sui giochi per Nintendo Switch di terze parti in arrivo nella prima metà del 2024. Il primo titolo dell’evento è stato Grounded, un gioco di avventura dalle piccole dimensioni che supporta il co-op e il cross-platform. Il titolo esce il 16 aprile. Si prosegue con ENDER MAGNOLIA: Bloom in the mist, un titolo metroidvania in arrivo nel 2024.

Arranger è un puzzle game con combattimenti a turni tipici dei giochi di ruolo. Viene presentato il gioco di ruolo tanto atteso Unicorn Overlord. Una demo è disponibile su Nintendo Switch. Per quest’estate è previsto il ritorno dei titoli della serie Monster Hunter Stories. Disney Epic Mickey: Rebrushed è un titolo d’azione in arrivo quest’anno. SHIN MEGAMI TENSEI V: VENGEANCE con una storia inedita arriva su Switch il 21 giugno.

Segue la presentazione di STAR WARS: Battlefront Classic Collection, in arrivo a marzo, per poi passare a South Park Snow Day in arrivo il 26 marzo su Nintendo Switch. I pre-ordini sono già attivi. Dopo SWORD ART ONLINE Fractured Daydream è il turno di Gundam Breaker 4, per passare a Super Monkey Ball Banana Rumble e dopo a World of Goo 2. Si prosegue con Fantasy Life: La ragazza che ruba il tempo ed Another Crab’s Treasure e Penny’s Big Breakaway. Viene presentato il multiplayer in locale per il gioco In Suika Game e Pepper Grinder. Si chiude con uno sguardo sul nuovo titolo Game Freak, intitolato Pocket Card Jockey: Ride On!.