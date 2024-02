Elden Ring Shadow of the Erdtree: gameplay, data d’uscita e Collector’s Edition

Elden Ring Shadow of the Erdtree ha ricevuto il suo nuovo trailer-gameplay (durata circa 3 minuti), introducendo una minima parte della nuova lore, nuove aree di gioco ed immagini in-game dell’espansione del souls-like di FromSoftware. Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile il 21 giugno 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

La prima occhiata all’espansione arriva due anni dopo che Elden Ring, il mondo creato dal Director di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, e da George R. R. Martin, autore del capolavoro fantasy “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, è stato lanciato con grandissimo successo di critica e la vittoria di numerosi premi, tra cui Game of the Year ai The Game Awards 2022, il Golden Joystick Award 2022, i 26th D.I.C.E. Awards e i 2023 Game Developers Choice Awards.

In Shadow of the Erdtree i giocatori si muoveranno nelle Terre delle Ombre per esplorare una nuova avventura piena di misteri e pericoli e per sfidare, con nuove armi e armature, nuovi minacciosi boss. Segui le orme di Miquella e svela il lato oscuro della storia dell’action-RPG.

Il prezzo di Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà di 39.99 euro per la sola espansione, mentre sono state confermate le edizioni speciali che includeranno il gioco base e il nuovo contenuto:

Edizione Goty: 79.99 euro – edizione fisica solo PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC

Collector’s Edition : 259.99 euro – edizione fisica solo PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC