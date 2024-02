Enotria The Last Song cambierà data d’uscita, colpa di Elden Ring Shadow of the Erdtree

Come avevamo ampiamente previsto, Elden Ring Shadow of the Erdtree costringerà il souls-like italiano Enotria The Last Song ad un repentino cambio di data d’uscita, dato che entrambe le date di pubblicazione del gioco nostrano e dell’espansione del titolo di FromSoftware sono state fissate per il 21 giugno 2024.

Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, ha infatti annunciato tramite Discord che la nuova data di pubblicazione di Enotria The Last Song, ma anche altre notizie relative al titolo, verranno annunciate nel prossimo trailer dell’action-RPG, che verrà condiviso il 21 marzo 2024, quando si terrà anche il Future Games Show Spring Edition 2024. Difficilmente il team di sviluppo sarebbe rimasto fermo sulla sua posizione dopo aver appreso della data d’uscita di Shadow of the Erdtree.

