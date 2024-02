Taxi Life A City Driving Simulator : nuovi dettagli per il titolo di guida

Sviluppata dallo studio Simteract e pubblicata da NACON, la nuova versione Taxi Life A City Driving Simulator offre un’esperienza unica nel suo genere, consentendo ai giocatori di calarsi nei panni di un tassista desideroso di fondare la propria azienda e costruirla in un successo. È proprio questo aspetto gestionale che il nuovo trailer del gioco ti dà la possibilità di scoprire. Già disponibile per il preordine, il gioco sarà rilasciato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 7 marzo.

In Taxi Life A City Driving Simulator, puoi utilizzare i profitti delle tue tariffe per creare e sviluppare la tua compagnia di taxi. Acquista nuovi veicoli, recluta dipendenti in base al loro profilo e assegna loro saggiamente auto, distretti e orari di lavoro per aiutare la tua attività a prosperare. Inoltre, i punti esperienza che accumuli man mano che avanzi ti permetteranno di sbloccare abilità, per diventare sia un pilota che un imprenditore migliore!

In Taxi Life A City Driving Simulator, la tua missione è portare i tuoi passeggeri alle loro destinazioni in tutta Barcellona, rispettando le regole della strada, adattando il tuo stile di guida a qualunque cosa la strada ti riservi, come incidenti o ingorghi , oltre a soddisfare ogni ultima richiesta dei tuoi passeggeri per assicurarti buone valutazioni e mance generose. Oltre a ciò, devi sviluppare la tua compagnia di taxi: assumi altri autisti, amplia la tua flotta e fai le scelte migliori per consentire alla tua attività di prosperare.

