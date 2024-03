Bonk’s Adventure Arcade Version, un primitivo in sala giochi

Bonk’s Adventure Arcade Version è una edizione speciale del grande classico Bonk’s Adventure di Hudson Soft datato 1989, che, dopo la fine della trilogia originale nell’anno precedente si accinge a debuttare, postumo, nello scintillante mercato delle sale giochi. Un vero classico targato NEC, destinato però ad un settore sempre più in declino, per colpa del successo delle console. Nel 1994, in concomitanza con la dismissione ufficiale del leggendario PC Engine, arriva infine una conversione inaspettata per il mercato Arcade, che vede sbarcare l’ormai classico titolo nelle sale giochi nipponiche. Un caso decisamente raro, di un titolo nato su console che conquista il settore dei cabinati.

Bonk’s Adventure Arcade Version offre ben ventidue deliziosi livelli, con alcune feature nuove rispetto alle versioni console, tra cui i livelli selezionabili fin dall’inizio, boss sbloccabili, la possibilità di avere un secondo giocatore che comanda un nuovo personaggio femminile, cosa che fa letteralmente impazzire le coppiette giapponesi, meno piattaforme verticali ma maggiori mosse, tra cui la testata a terra, gli speciali paracolpi dentali, una sorta di casco di protezione e soprattutto un erogatore di speciali biglietti collezionabili, con tanto di banca virtuale, che possono essere scambiati con reali gettoni per effettuare nuove partite in sala.

Della conversione si occupa lo sviluppatore esterno Kaneko, con uno staff di sviluppo di 19 elementi, capeggiati dal game designer Jun Mizutani. Anche grazie alla versione Arcade prodotta da Hiroshi Kaneko il primo titolo della saga entra di fatto nella leggenda, diventando un vero classico del Retrogaming. Oggi, nel 2024, Bonk’s Adventure Arcade Version compie trent’anni, un traguardo decisamente importante. Se volete sapere di più sulla saga di Bonk, iracondo e divertente personaggio e mascotte della console NEC PC Engine vi rimandiamo alle pagine del mensile specializzato Game Pro, in particolare nella sezione di Retro Game Magazine, che trovate sul portale Readly Italia, a questo LINK.