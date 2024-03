Star Trek Discovery, ecco trailer, foto e poster dell’ultima stagione

Paramount+ ha sollevato il sipario sulla quinta e ultima stagione di Star Trek Discovery, presentando il trailer ufficiale e rilasciando esclusive immagini in anteprima della serie di successo. L’attesa stagione finale debutterà in esclusiva giovedì 4 aprile su Paramount+ in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Svizzera, Corea del Sud, America Latina, Germania, Francia, Australia e Austria. La nuova stagione, composta da dieci episodi, promette un’avventura epica attraverso la galassia per il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery. La trama svelerà un antico potere il cui segreto è stato accuratamente custodito per secoli, conducendo il pubblico in una corsa contro il tempo tra scoperte sorprendenti e nemici spietati determinati a ottenere il prezioso premio. I primi due episodi della stagione finale saranno disponibili in streaming al momento del lancio, mentre gli appassionati potranno godersi nuovi episodi ogni giovedì successivo.

Il cast stellare della quinta stagione include Sonequa Martin-Green nel ruolo del Capitano Michael Burnham, Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) e Callum Keith Rennie (Rayner). Le guest star Elias Toufexis (L’ak) ed Eve Harlow (Moll) si uniranno al cast, arricchendo ulteriormente la trama di Star Trek Discovery. La serie, prodotta da CBS Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, è guidata dai produttori esecutivi Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Sonequa Martin-Green, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth. Alex Kurtzman e Michelle Paradise fungono da co-showrunner.

Articoli Consigliati The Boys, poster e data d’uscita della quarta stagione Ghostbusters Minaccia Glaciale, il nuovo poster e il trailer

Gli appassionati possono già gustarsi le prime quattro stagioni di Star Trek Discovery in streaming esclusivo su Paramount+. Per ulteriori informazioni su Paramount+ e Star Trek Discovery, è possibile visitare il sito www.paramountplus.com e seguire @ParamountPlusIT su Facebook, Instagram, Threads, TikTok e X.