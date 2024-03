MAR10 Day: ecco le iniziative annunciate da Nintendo

Il 10 Marzo di ogni anno Nintendo festeggia il MAR10Day, una giornata speciale per celebrare uno dei personaggi più iconici del mondo videoludico: Super Mario.

A partire dalla sua creazione negli anni 80, il famoso idraulico è apparso, come protagonista o comparsa, in centinaia di videogiochi e non solo! Perché il 10 Marzo? Basta mettere insieme le prime lettere del mese, mar, e il giorno, 10, per ottenere MAR10, una parola che ricorda il nome Mario!

Articoli Consigliati Final Fantasy VII Rebirth, uno speciale video in collaborazione con Porsche The Thaumaturge Recensione: un taumaturgo curerà la Polonia del Novecento?

Quest’anno il Mar10 Day offre vari modi per festeggiare il grande giorno in tutta Europa, con una selezione di premi e sconti esclusivi nel Nintendo eShop e su My Nintendo Store su titoli e merchandising selezionato con protagonisti Mario e i suoi amici.

Dal 7 al 24 marzo, è possibile ricevere un rimborso del 10% in Punti Oro da utilizzare con l’acquisto successivo comprando su Nintendo eShop titoli selezionati di Mario per Nintendo Switch, tra cui Super Mario Bros. Wonder, oppure riscattare un codice download per uno dei titoli entro il periodo di promozione. Inoltre alcuni prodotti selezionati dedicati a Mario e ai suoi amici sono disponibili sul My Nintendo Store con uno sconto del 30% e i clienti riceveranno anche un taccuino come gadget omaggio fino al 7 aprile, mentre è possibile scaricare uno sfondo gratuito come premio My Nintendo.

Un assortimento di elementi per le icone utente dei giochi Super Mario sarà disponibile per tutto marzo come premi esclusivi per i membri di Nintendo Switch Online. C’è anche una missione speciale che puoi completare giocando al classico Super NES Super Mario World per guadagnare alcuni punti Platino. Visita l’applicazione Nintendo Switch Online sulla tua console per ulteriori informazioni.