Final Fantasy VII Rebirth, uno speciale video in collaborazione con Porsche

SQUARE ENIX e la rinomata casa automobilistica sportiva Porsche AG hanno recentemente annunciato una collaborazione volta a celebrare i sognatori e il motto “Driven by Dreams“. L’iniziativa è stata presentata in concomitanza con l’attesissimo lancio di FINAL FANTASY VII REBIRTH, tra i videogiochi più attesi del 2024 (trovate la nostra recensione qui).

Il cortometraggio intitolato “Driven by Dreams” offre uno sguardo unico dietro le quinte del processo creativo di FINAL FANTASY VII REBIRTH. Il Creative Director Tetsuya Nomura, il Producer Yoshinori Kitase e il Director Naoki Hamaguchi sono stati immortalati mentre si aggiravano per le strade di Tokyo a bordo di due iconiche Porsche 911, rispettivamente un modello classico del 1997 e l’ultimissimo modello del 2024. Questa esperienza è stata pensata per riflettere sull’eredità di FINAL FANTASY VII e sull’innovativo mondo del GdR, dove la creatività ha guidato il cammino senza seguire alcuna strada già tracciata.

Articoli Consigliati Mortal Kombat 1: John Cena è Peacemaker nel nuovo trailer del gioco MAR10 Day: ecco le iniziative annunciate da Nintendo

Per rendere omaggio a questa collaborazione unica, il Porsche Experience Center di Los Angeles ha introdotto una speciale Porsche 911 con una livrea a tema FINAL FANTASY VII REBIRTH nel suo parco macchine. Inoltre, alcuni dei doppiatori del gioco hanno avuto il privilegio di portare questa 911 personalizzata per un emozionante giro sulla pista di prova, aggiungendo un tocco speciale all’evento.

Deniz Keskin, Director Brand Management & Partnerships di Porsche AG, ha dichiarato:

Porsche ha sempre tratto ispirazione dai sognatori di tutto il mondo, coloro spinti dal desiderio di creare un cambiamento. E ci sono poche persone che incarnano questo spirito pionieristico così come lo fanno i creatori di FINAL FANTASY VII.

Yoshinori Kitase, Producer del remake e Director di FINAL FANTASY VII, ha aggiunto:

Quando abbiamo iniziato lo sviluppo di FINAL FANTASY VII REBIRTH, avevamo un sogno, ovvero quello di creare qualcosa che sarebbe diventato la normalità per quanto riguarda la narrazione delle nuove generazioni di videogiochi.

FINAL FANTASY VII REBIRTH è stato votato come il “gioco più atteso” del 2024 ai The Game Awards e rappresenta la continuazione dell’acclamato progetto remake di FINAL FANTASY VII. Il gioco, composto da tre capitoli individuali, si inserisce nel continuum narrativo di FINAL FANTASY VII REMAKE, accolto con entusiasmo nel 2020. Dopo aver ottenuto oltre 20 punteggi perfetti dai media e diventato il titolo digitale per PlayStation più venduto nella storia di SQUARE ENIX, FINAL FANTASY VII REMAKE ha superato i 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Una demo gratuita del gioco è ora disponibile, consentendo ai giocatori di esplorare il capitolo iniziale del gioco e di ottenere un’anteprima dell’ampio mondo di gioco in un capitolo successivo. I progressi della demo possono essere trasferiti al gioco completo, offrendo fantastici incentivi per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco. FINAL FANTASY VII REBIRTH è attualmente disponibile esclusivamente per PlayStation 5. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale.