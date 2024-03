Mortal Kombat 1: John Cena è Peacemaker nel nuovo trailer del gioco

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer che mostra l’attore John Cena mentre parla del suo ruolo nei panni del supereroe DC Peacemaker, nuovissimo personaggio scaricabile (DLC) ospite di Mortal Kombat 1. Basato sul combattente apparso per la prima volta nel film The Suicide Squad e che continua a interpretare nella serie omonima Peacemaker su Max, John Cena presta la sua voce e il suo aspetto al lottatore ospite che arricchisce Mortal Kombat 1 con un formidabile set di mosse, incluse le sue abilità da esperto d’armi, e quelle speciali del suo elmetto, insieme alla sua fidata aquila, Eagly, il tutto arricchito dalle sue leggendarie mosse di danza e dal suo umorismo sfacciato. Peacemaker, conosciuto anche come Christopher Smith, è pronto per sfidare la Nuova Era di pace di Liu Kang e sconfiggere chiunque si metta sulla sua strada. Peacemaker è già disponibile in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack e sarà disponibile per tutti da domani.

Chi non è ancora entrato a far parte della community di Mortal Kombat 1 potrà provare gratuitamente il gioco il prossimo fine settimana (dal 7 al 10 marzo) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). La prova gratuita a tempo limitato consentirà di utilizzare i personaggi principali e i combattenti Kameo, e di accedere alle modalità multigiocatore online e in locale, alle Torri, alla modalità Storia (solo i capitoli 1 e 2) e alle Invasioni (solo la Villa di Johnny Cage). Il Kombat Pack include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile) e una settimana di accesso anticipato per i personaggi aggiuntivi giocabili Omni-Man (già disponibile), Quan Chi (già disponibile), Peacemaker (già disponibile), Ermac, Homelander e Takeda Takahashi, oltre a cinque combattenti Kameo DLC. Il Kombat Pack è già disponibile come parte della Premium Edition o può essere acquistato separatamente, le date di rilascio dei personaggi e dei Kameo in arrivo sono ancora da confermare.

Mortal Kombat 1 è l’ultimo capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat sviluppato dal team di NetherRealm Studios. Con l’introduzione di un universo di Mortal Kombat rinato e con gli epici eroi e antagonisti reinventati come mai prima d’ora, Mortal Kombat 1 offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente rivisto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, insieme a una schiera di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.

Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Per saperne di più, visitate il sito MortalKombat.com o partecipate alle conversazioni della community su Instagram (@MortalKombat), TikTok (@MortalKombat), Twitter (@MortalKombat), Twitch (NetherRealm), YouTube (Mortal Kombat), Facebook (MortalKombat), Discord (MortalKombat) o Reddit (MortalKombat). Trovate la nostra recensione qui.