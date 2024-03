Cartoons On The Bay 2024: Pulcinella Award alla Carriera a John Musker

In oltre quarant’anni di attività nel campo dell’animazione ha firmato capolavori Disney come “La Sirenetta”, “Aladdin”, “Hercules”, fino ai più recenti “La principessa e il ranocchio” e “Oceania”, ottenendo due candidature all’Oscar: al regista e sceneggiatore americano John Musker “Cartoons On The Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts” – promosso da Rai e organizzato da Rai Com con la direzione di Roberto Genovesi – assegnerà il Pulcinella Award alla Carriera nel corso della 28esima edizione che si terrà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno dopo l’acclamata precedente edizione. Nato a Chicago nel 1953, Musker esordì nel 1981 come animatore in “Red e Toby – Nemiciamici”. A “Cartoons on the Bay 2024”, dove sarà protagonista di una retrospettiva e di una masterclass, il regista presenterà in anteprima italiana “I’m Hip”, suo ultimo lavoro entrato nella shortlist dell’Academy nella categoria Cortometraggi animati.

Dal 1996 Cartoons on the Bay è il più importante evento italiano dedicato al industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi. Promosso da Rai e organizzato da Rai Com, negli anni il Festival ha riunito i principali player dell’industria italiana e internazionale nelle più belle location della costa italiana. La Spagna è il Paese Ospite di Cartoons on the Bay 2024: numerosi saranno gli appuntamenti dedicati all’industria spagnola e allo scambio di co-produzioni con l’Italia. Lo sport sarà il tema centrale a COTB 2024. Dai racconti di trionfi e sfide atletiche all’esplorazione delle diverse culture sportive nel mondo, il festival promette di evidenziare gli aspetti dinamici e motivazionali dello sport come potente strumento di narrazione, offrendo interpretazioni uniche che celebrano sia l’atletismo che l’espressione artistica. Vi ricordiamo che fino al 15 aprile le iscrizioni al Concorso Pitch Me! Pierluigi De Mas, riservato ai progetti presentati da giovani diplomati presso gli istituti professionali del settore audiovisivo. Dedicato alla memoria del grande maestro dell’animazione italiana, il concorso è organizzato nell’ambito del festival Cartoons On The Bay 2024, che si svolgerà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno. Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito https://cartoonsbay.rai.it/concorso-pitch-me-2024.

