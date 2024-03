Halo Infinite – Operation: Cyber Showdown III, tutte le novità dell’Operation Pass

Pass Operation gratuito di 20 livelli, una nuova mappa e molto altro ancora: la “viral machine” di Halo Infinite – Operation: Cyber Showdown III è una rivisitazione in chiave dark e cyberpunk dell’estetica dell’armatura CHIMERA. L’Operation Pass a venti livelli, ora disponibile, offre ricompense gratuite per la personalizzazione, tra cui rivestimenti, stemmi per armi ed etichette, che sono una fusione e un intreccio di elementi naturali in forma digitale.

La maggior parte dei contenuti personalizzati può essere utilizzata in tutti i nuclei dell’armatura, all’interno di Halo Infinite Multiplayer. Per l’Operation Pass sono disponibili anche opzioni premium, tra cui uno slot sfida aggiuntivo, un rivestimento dell’armatura “Emberbreak” e altro ancora. Inoltre, una nuovissima mappa multigiocatore, Elevation, fa il suo debutto. Situata a bordo di un ascensore spaziale, Elevation è una mappa creata interamente nella modalità Forge di Halo Infinite. In Elevation, i combattimenti al chiuso manterranno le scarpe a terra, ma uscire all’esterno, nella bassa gravità dello spazio, potrebbe inviare i giocatori in un viaggio di sola andata verso il pianeta sottostante.

Ulteriori opzioni premium per l’Operation Pass includono:

500 crediti renderanno l’Operation Pass durevole (non scadrà), offrendo punti esperienza bonus durante la finestra temporale dell’Operazione, uno slot extra per le sfide mentre il pass è equipaggiato e include un oggetto di personalizzazione esclusivo.

2.000 crediti sbloccano istantaneamente tutti e 20 i livelli dell’Operation Pass all’acquisto e includono l’oggetto di personalizzazione esclusivo come bonus.

Inoltre, la modalità di gioco Husky Raid – un tocco all’insegna del caos di Capture the Flag con caricamenti di armi casuali in stile Fiesta vede l’aggiunta di sei nuove mappe create in Forge dai disegnatori della community di Halo, tra cui:

Formation

Merchant’s Square

Outlook

Pharaoh

Urban Raid

War’uto

Per saperne di più sulle novità di Halo Infinite, guardate il seguente trailer di lancio di Operation: Cyber Showdown III e il blog ufficiale su Halo Waypoint.