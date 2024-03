Xbox Partner Preview: tutte le novità annunciate

Ieri sera ha avuto luogo l’atteso Xbox Partner Preview di Microsoft, un evento che ha svelato le ultime novità provenienti dagli studi partner, tra cui nomi di spicco come Capcom, Nexon ed EA. In un affascinante spettacolo della durata di circa trenta minuti sono state presentate anteprime di giochi entusiasmanti e annunci di rilievo. Eccovi un recap delle presentazioni, con tanto di trailer relativi.

Unknown 9 Awakening: Il trailer d’annuncio del titolo di Bandai Namco e Reflector ha stregato gli spettatori, anticipando un’avventura estiva su Xbox. Nel gioco, impersoneremo Haroona, un personaggio dotato di straordinari poteri, impegnato nella ricerca della verità.

Sleight of Hand: Un altro titolo che ha attirato l’attenzione è Sleight of Hand, un deckbuilder/stealth in terza persona che sarà disponibile su Xbox Series X/S e Game Pass.

The Alters: 11 bit studios ha mostrato un gameplay sostanzioso del loro prossimo titolo, The Alters, un’avventura fantascientifica che unisce elementi di sopravvivenza, avventura e base building. Sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass.

Creatures of Ava: Un affascinante reveal trailer ci ha dato un assaggio di Creatures of Ava, un’avventura che ci porterà a salvare creature uniche, addomesticandole attraverso vari ecosistemi per salvare il pianeta da una minaccia letale. Il gioco è previsto per il 2024 su Windows e Xbox Series X/S, con la possibilità di giocarlo attraverso Game Pass.

Roblox – Chucky’s on the loose: In GRIEFVILLE, il mondo dell’horror si fonde con Roblox con l’introduzione di Chucky, l’iconica bambola.

The Sinking City 2: È stato annunciato il sequel del survival horror lovecraftiano ambientato in una versione ultraterrena di Arkham negli Stati Uniti degli anni Venti. The Sinking City 2 arriverà su Xbox Series X/S nel 2025.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy: La collection che include i primi tre episodi della serie è ora disponibile, come annunciato con un emozionante trailer di lancio.

Monster Jam Showdown: Milestone ha annunciato il suo gioco automobilistico, previsto per il 2024 su Xbox (data precisa non ancora rivelata).

Persona 3 Reload Expansion Pass: La presentazione ha incluso l’Expansion Pass di Persona 3 Reload, che porterà nuovi contenuti, incluso l’Episode Aegis – The Answer, programmato per settembre 2024. L’Expansion Pass sarà disponibile dal 12 marzo.

The First Berserker: Khazan: Il trailer di gameplay dell’action-RPG basato sul franchise Dungeon & Fighter ha catturato l’attenzione degli appassionati.

Tales of Kanzera Zau: Un gameplay trailer di questo metroidvania, sotto l’etichetta EA Originals, ha annunciato la data di uscita per il 23 aprile.

Frospunk 2: 11 bit studios ha svelato la data d’uscita del tanto atteso gioco strategico, fissata per il 25 luglio su PC, con l’opzione di pre-ordinare sul Microsoft Store per ottenere l’accesso esclusivo alla Beta di aprile.

Final Fantasy XIV Online: Square Enix ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale su Xbox del suo celebre MMORPG, che sarà disponibile su console Microsoft a partire dal 21 marzo, uscendo dalla fase beta.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: La conclusione dello show è stata accompagnata da un entusiasmante gameplay trailer di Kunitsu-Gami, sviluppato da Capcom, previsto per il 2024 (data precisa ancora da annunciare), con disponibilità su Game Pass al day one.