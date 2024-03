Contra Operation Galuga Recensione: amore per gli anni ’80

Contra Operation Galuga fa finalmente il suo debutto sul mercato videoludico dopo averci deliziato a lungo con i vari trailer rilasciati da Konami. Una delle più grandi IP classiche della casa nipponica, assieme all’immortale e transilvanica Castlevania, fa non solo il suo trionfale ritorno in pista, ma ripropone anche la formula tradizionale di run & gun rigorosamente 2D che l’ha resa famosa a partire dagli scintillanti anni ottanta. Un comparto grafico delizioso, seppur realizzato da poligoni tridimensionali, che mentono spudoratamente sulla loro natura fingendosi nostalgici sprite in bitmap, per un’ avventura dalla formula retrò e dal setting sci-fi che ci accompagna lungo otto appassionati livelli vecchio stile. Un titolo re-immaginato nei tempi moderni, a metà strada tra il soft remake e l’omaggio sentimentale. Oggi, nell’anno del signore 2024, è tempo di tornare ancora una volta nell’arcipelago Galuga, dove tutto è iniziato quasi quaranta anni fa, e salvare nuovamente il mondo dai terroristi e dagli alieni. Se avete amato Contra nel suo periodo d’oro è il momento di rinverdire le vecchie sane abitudini, un mitragliatore è per sempre!

Articoli Consigliati Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, è morto all’età di 68 anni Xbox Partner Preview: tutte le novità annunciate

Ritorno al passato con Contra, è tempo di ripassare i classici

Se siete retrogamer incalliti della vecchia guardia con il robottino Probotector tatuato sulle chiappe (oggi si direbbe sul braccio) e fate colazione con caffè amaro, foglie di tabacco e proiettili arrugginiti, potete subito inforcare le armi pesanti e passare all’azione, premendo il tasto Start sulla vostra inossidabile PlayStation 4, la versione da noi testata, ma il gioco è disponibile per tutte le piattaforme old e next-gen. Si, potete, voi esperti, poiché già sapete vita morte e miracoli di una delle saghe più appassionanti di sempre, e magari siete anche cresciuti tra le fumose sale giochi negli anni ottanta in tempi in cui, in barba al politicamente corretto di oggi, tra una partita e l’altra si fumavano inebrianti sigari Avana per imitare Hannibal del telefilm cult A-Team ed i cabinati avevano anche i portacenere, bei tempi andati, cari sbarbati, diranno gli over 40 all’ascolto. Se altrimenti non conoscete la serie potete ripassare i classici grazie ad una recente realese per i sistemi moderni in cui vengono ripercorse le tappe principali di Contra attraverso dieci indimenticabili pietre miliari, ovvero Contra Anniversary Collection di cui abbiamo parlato in questa pagina. I vari capitoli usciti per la scena Arcade ma anche per sistemi ad otto e sedici bit come MSX, Amstrad CPC, Commodore 64, Sinclair Zx Spectrum, PC DOS, Amiga, NES, Famicom Game Boy, Super NES, Mega Drive e tanti altri, hanno infatti letteralmente scritto la storia del settore per una serie cult simbolo degli anni ottanta e novanta. Una curiosità, per evitare assonanze con il gruppo dei Contras del Nicaragua, le versioni PC dell’epoca assumono il nome di Gryzor, mentre in alcuni mercati occidentali il franchise si chiama Probotector, nome scelto da Nintendo per NES e SNES.

La saga però, lungi dal fermarsi alla Golden Age, ha anche continuato in tempi moderni, deliziandoci con nuovi capitoli, a volte in 3D, per sistemi via via sempre più moderni come PlayStation, Saturn, PC Windows, Game Boy Advance, Nintendo Wii, Xbox 360, Playstation 2 e PS3, fino ad oggi. Il mito non solo si consacra, ma diventa multi generazionale, e quindi una vera icona videoludica senza tempo. Tutto inizia però nell’ormai lontano 1987, esattamente trentasette anni fa, in un titolo di culto assoluto, programmato da sette eroici uomini nipponici, capitanati dal leggendario Koji Hiroshita, quando, come ci raccontano i primi dieci indimenticabili livelli visti nell’edizione Arcade originale, nell’anno 2631, un piccolo meteorite precipita nell’arcipelago Galuga, situato venti chilometri a nord est al largo della costa della Nuova Zelanda. Due anni dopo, un gruppo terroristico noto come Red Falcon ha conquistato l’isola in preparazione a un’invasione aliena. I marines terrestri inviano quindi due eroici membri della loro unità d’élite chiamata Contra, ovvero i soldati specializzati Bill Rizer e Lance Bean, col compito non solo di neutralizzare i terroristi, ma anche di sventare l’imminente invasione aliena e salvare il mondo.

Contra Operation Galuga: sei eroi uniti per salvare il pianeta Terra

Il nuovo titolo della saga Contra, pubblicato da Konami Digital Entertainment nel solo formato digitale e da Limited Run Games in edizione fisica, che trovate qui, non nasce in Giappone, ma è stato sviluppato dal talentuoso team statunitense WayForward Technologies, fondato nel lontano 1990 da Voldi Way, con sede nella splendida località marittima di Valencia – Santa Clarita (la stessa che abbiamo potuto ammirare nella serie TV horror Santa Clarita Diet) nell’assolata California. Spostatasi dal settore siderurgico a quello videoludico, negli anni novanta accade anche questo, ha iniziato a produrre titoli edutainment, spostandosi poi verso i VG cartoon e lavorando a lungo sui sistemi ad otto e sedici bit, si rivelano quindi una scelta azzeccata per un titolo dallo spirito retrò. Contra Operation Galuga infatti non è solo una sorta di soft remake moderno ma, nelle intenzioni dei suoi creatori, è una vera e propria opera re-immaginata, secondo una brillante tendenza culturale attuale del settore videoludico, in cui si racconta in modo simile ma nuovo la stessa grande storia del classico degli anni ottanta. Il nuovo gioco è infatti basato sul primo indimenticabile capitolo della saga che abbiamo amato in edizione Arcade e NES, ed ha origine in seguito ad una misteriosa una pioggia di meteoriti provenienti dallo spazio profondo che ha colpito il tranquillo e pacioso arcipelago di Galuga, prima frequentato solo da rari villeggianti in vacanza o appassionati di vela, ed ora diventato molto frequentato. Il temibile gruppo terroristico Red Falcon ha infatti preso possesso della zona che, a breve, sarà oltretutto invasa dagli alieni.

Una situazione disperata, quindi, che solo alcuni eroi scelti del gruppo Contra dei soldati statunitensi d’élite Earth Marine possono contrastare e fermare. Il roaster completo prevede ben sei unità selezionabili, tra cui troviamo i due protagonisti classici Bill e Lance. Il primo, Bill Rizer è il comandante dell’unità speciale Contra, ed è quello che, tra tutti, possiede la migliore forza fisica e un’agilità fuori dal comune, oltre che una determinazione eccezionale. Un vero esperto di ogni tipo di arma e tattica militare. Lance Bean ha la sua specialità come tiratore scelto ed è stato attivo come guerrigliero in prima linea nei fronti mondiali, per poi giungere nel corpo Earth Marine, voluto proprio da Bill. Due donzelle si aggiungono al team. La prima è Ariana, guerriera originaria dell’arcipelago Galuga, che ha dalla sua motivi di vendetta personale, poiché il gruppo Red Falcon ha devastato il suo villaggio durante lo sbarco. L’altra donna in gioco è poi la Vicecomandante Lucia esperta in combattimento corpo a corpo e nello spionaggio. Concludono il roaster il Tenente Stanley Ironside, veterano di guerra dotato di una speciale tuta Hercules potenziata, che guida un plotone corazzato della GX Army, e l’unità robotica Probotector, in realtà disponibile in più versioni, che utilizza tecnologie cibernetiche avanzate ed una IA tattica raffinatissima.

Le tre modalità di gioco, Storia, Arcade, Sfida e la realizzazione tecnica

Il titolo è un notevole e raffinato run & gun vecchio stile, con forti elementi platform ed azione incessante che farà la felicità dei nostalgici. Contra Operation Galuga presenta, oltre alla modalità Storia, una nostalgica modalità Arcade, con otto tradizionali livelli da affrontare in modo consecutivo, oltre che una appassionante e meravigliosamente nostalgica modalità Sfida, molto adatta agli esperti, con ben trenta missioni singole da affrontare. Queste ultime permettono di effettuare i famosi speedrun, ovvero finire i livelli in tempi sempre più brevi, da veri atleti del joystick, adorati infatti dai retrogamer, emozionanti scontri con munizioni limitate, prove di abilità e sopravvivenza a orde di nemici implacabili e molto altro. I crediti in-game disponibili, liberi, finalmente, dalle tanto odiate micro transazioni, permettono di accedere allo speciale Perk Shop, in cui ogni giocatore può migliorare le proprie capacità ed abilità, incluse le stupefacenti abilità Overload, acquistare nuove armi da usare negli stage, moduli di invulnerabilità e vari bonus da usare durante il gioco. Ovviamente il titolo supporta il multiplayer, fino a quatto giocatori insieme nella modalità Arcade o due nella modalità Storia, oltre ad offrire una notevole sfida in single player. Grandi notizie per i fan Konami di vecchia data, che hanno in catalogo nella loro libreria le collezioni classiche della serie Konami Anniversary di Contra e Castlevania, di cui parliamo qui. Se il gioco le vede, infatti, automaticamente offre la possibilità di giocare nelle modalità Arcade e Sfida ascoltando le esclusive Contra Classic Playlist di Contra e Dracula!

Questo ed altri bonus retrò nascosti nel titolo faranno la felicità dei nostalgici. Grazie Konami per aver pensato ai tuoi fan di vecchia data. Tantissimi nemici lungo i livelli a scorrimento laterale, in cui, vi avvertiamo, è impossibile tornare indietro, quindi va fatta molta attenzione ai bonus, da prendere al volo. Il character design è veramente di buona fattura, come del resto quello dei nemici e degli enormi boss di fine livello, che riempiono tutto lo schermo nella loro magnificenza in HD. Le location del titolo riportano alla mente i grandi classici film d’azione degli anni ottanta, tra muscoli, azione e prove di forza, che sono del resto l’immaginario che ha ispirato la saga stessa. Gli scenari ci portano ad attraversare una giungla, risalire pericolose cascate, penetrare in una base nemica zeppa di terroristi e fare acrobazie a bordo di una moto volante, con uno stile tamarro e fiero di esserlo. La realizzazione tecnica del titolo è notevole, e, pur non essendo in bitmap come ai bei tempi andati, l’atmosfera classica è ben resa dai poligoni messi in scena, con una visuale laterale pulita e chiara, con accattivanti effetti di parallasse, coloratissime esplosioni ed FX, soprattutto dotata di una risposta ai comandi ottima davvero al millisecondo, cosa fondamentale in un titolo del genere, oltre che da una buona colonna sonora, doppiaggio in inglese e sottotitoli in italiano. Un titolo imperdibile per i nostalgici, che mira anche a conquistare le nuove generazioni.

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Sviluppatore: WayForward Technologies

Publisher: Konami Digital Entertainment, Limited Run Games (versione fisica)

Contra Operation Galuga è una splendida versione re-immaginata del classico action run & gun con elementi platform datato 1987 che ha letteralmente scritto la storia dei videogiochi. Il notevole soft remake è in arrivo per tutti i sistemi di vecchia e nuova generazione, tra cui l’edizione PlayStation 4 da noi provata, con debutto negli store digitali a partire dal 12 Marzo. Non temano, però, gli irriducibili collezionisti del caro vecchio formato fisico, poiché Konami ha già stretto un accordo con Limited Run Games per una versione pacchettizzata da collezione, ovviamente in numero di copie limitato, come di consueto. Un titolo adrenalinico, tutto muscoli e azione che rende omaggio agli indimenticabili action-movie anni ottanta di eroi iconici come Arnold Schwarznegger o Sylvester Stallone, che saltano e corrono tra esplosioni e pop corn. Un mito del passato è tornato, Contra è finalmente di nuovo tra noi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.