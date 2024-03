realme 12 Pro 5G Recensione: realme cala il suo asso!

Nel corso dei decenni abbiamo assistito all’evoluzione del cellulare, che di anno in anno ha acquisito sempre più funzioni: da semplice mezzo utilizzato per il solo scopo di telefonare, siamo passati alla messagistica, all’arrivo delle prime fotocamere, dei “giochini”, per poi passare all’avvento degli MMS, delle tastiere, dei primi negozi digitali… fino all’avvento dello smartphone vero e proprio! Ormai nel palmo della nostra mano non abbiamo un semplice dispositivo, ma abbiamo un enorme mondo raggiungibile mediante pochi click. Lo smartphone è diventato un potentissimo mezzo per comunicare e soprattutto, per farsi conoscere al mondo: ormai i content creator utilizzano più gli smartphone che i PC per creare nuovi contenuti sulle varie piattaforme social esistenti. Il produttore realme avrà pensato proprio a questo quando ha deciso di realizzare il realme 12 Pro 5G, descritto dallo stesso produttore come top di gamma di fascia media, per esaltarne sì la qualità, ma allo stesso tempo per mettere in risalto l’accessibilità in termini di prezzi.

Sicuramente, realme 12 Pro 5G non spicca soltanto per la sua fascia di prezzo, ma 2 sono le caratteristiche volte ad esaltare lo smartphone: l’accattivante design, forse uno dei più affascinanti in circolazione, con le sue colorazioni blu e beige (qualche colorazione in più però non avrebbe guastato), ma soprattutto la qualità raggiungibile dalle fotocamere installate sul prodotto, cui qualità dell’immagine a mio avviso dovrebbe portare i content creator (mas anche gli appassionati di fotografia) ad optare per l’acquisto del realme 12 Pro e aggiungerlo al proprio “equipaggiamento”. Noi di GamesVillage abbiamo ottenuto la possibilità di ricevere con largo anticipo un sample, ossia la versione 12 Pro da 8 GB/256 GB con la colorazione Submariner Blue. Si tratta dunque del modello base, ossia quella dal prezzo più basso in assoluto tra i vati modelli proposti. Dopo aver testato per qualche tempo il 12 Pro, sono pronto a raccontare l’esperienza vissuta in compagnia del device in questa recensione!

realme 12 Pro 5G: contenuto della scatola

Proposto con la classica scatola color “giallo realme” già vista con il modello C76 da noi precedentemente recensito

Un realme 12 Pro pronto per essere acceso

Una cover trasparente di plastica non troppo rigida, che però difetta nell’impossibilità di accedere al vano SIM (è mai possibile che non ci abbiano pensato)

Cavo USB per la ricarica dello smartphone e il collegamento ai vari dispositivi mediante cablaggio

Caricabatterie

Istruzioni e varie

realme 12 Pro 5G: caratteristiche tecniche ufficiali

Processore

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 chipset

Camera Frontale

16MP Selfie Camera

Camera Posteriore

Sony IMX709 Telephoto: 32MP 1/2.74” sensor

47mm equivalent focal length, f/2.0 Aperture, supports OIS, Supports 4X ISZ

Sony IMX 882 Main Camera: 50MP, 1/2” Large Sensor, 26mm equivalent focal length, f/1.8 Aperture, Supports OIS and 2X ISZ

Ultra Wide Camera: 8MP, 1/4” Sensor 1.12μm pixel, 16mm equivalent focal length, f/2.2 Aperture

Schermo

Grandezza: 6.7 pollici

Materiale schermo principale: OLED

Screen ratio: 93%

Risoluzione: 2412 * 1080 (FHD+)

Contrasto: 5000000:1

Colori display: 1.07 billion colors

Gamma colori: 100% P3

Refresh rate: up to 120Hz

Frequenza campionamento: 240Hz, up to 2000Hz instantaneous sampling rate. Touch sampling rate is 120Hz or 240Hz.

Vetro Protettivo: 0.55mm secondary tempered high-strength glass

Luminosità: Global maximum of 800 nits, local peak brightness of 950 nits, supporting Sunlight Mode

Regolazione della luminosità: 20000 livelli

Batteria

5000mAh Massive Battery

Ricarica

67W SUPERVOOC Charge

Memoria

Up to 12GB+12GB Dynamic RAM

256GB Massive Storage

Avvio claudicante, ma resa ottima

L’avvio del dispositivo, devo ammetterlo, è stato un po’ diverso rispetto alle aspettative. Durante il primo avvio e la configurazione infatti, sia i “tasti” premuti che il passaggio alle schermate successive hanno evidenziato dei rallentamenti o qualche secondo di delay inaspettati. Lo smartphone “vergine” dunque ha richiesto un po’ di tempo e qualche aggiornamento successivo prima di riscaldare il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, che si è poi dimostrato affidabile in termini di resa, mettendoci tra le mani un realme 12 Pro 5G con tempi di risposta molto veloci sia nel passare da una pagina all’altra, sia nell’apertura e dell’utilizzo delle varie App presenti o di quella scaricate tramite il Play Store.

Quando prima ho parlato di aggiornamenti successivi, questi si sono dimostrati una manna dal cielo, perché lo smartphone ne aveva davvero bisogno. La mitica fotocamera, che esalterò a dovere tra qualche paragrafo, nei primi istanti ha avuto alcune problematiche, con l’applicazione che purtroppo ha messo in scena dei crash nei primi istanti di vita del device e infatti, mi era del tutto impossibile avviarla senza che questa smettesse di funzionare, tornando alla schermata precedente. Saggiamente però ho subito eseguito tutti gli aggiornamenti proposti e la situazione è tornata alla normalità… per fortuna!

Design, schermo e… lunga vita al 12 Pro 5G!

Come avrete già capito dalle mie prime parole, uno dei punti di forza del dispositivo è sicuramente il suo design, curato da Ollivier Savéo, famoso per aver collaborato con numerosi marchi di orologi svizzeri (tra cui Rolex). Savéo ha plasmato il nuovo realme 12 Pro 5G rendendolo uno smartphone di lusso proprio come i rinominati orologi svizzeri, facendo impallidire i vari concorrenti dai design classici e privi di stile. Purtroppo però, tutta questa magnificenza è limitata a soli 2 colori, che ricordiamo essere Submarine Blue e Navigator Beige, fattore che offre al compratore davvero poca scelta. Chiaramente, è possibile personalizzare il proprio device con cover esterne, ma detto tra di noi è impensabile nascondere la bellezza del realme 12 Pro 5G dietro una “maschera”: optate per cover protettive sì, ma trasparenti!

realme 12 Pro 5G è dotato di un bellissimo display curvo OLED da 6.7 pollici, 120 Hz, e 1,07 miliardi di colori, con una risoluzione pari risoluzione FHD+ (ossia 2412 x 1080). Parliamo dunque di uno schermo con una risoluzione importante, una luminosità appagante e colori che sembrano più vivi che mai. Inoltre è presente anche vetro protettivo secondario ad alta resistenza da 0.55 mm che che garantisce un minimo di protezione in più. Infine tra le feature incluse troviamo una frequenza di campionamento tattile avanzata di 240 Hz, che può raggiungere i 2000 Hz e con regolazione dinamicamente tra 120 Hz e 240 Hz.

L’impatto visivo è evidente anche quando si gioca, perché titoli molto colorati quali Genshin Impact o League of Legends Mobile offrono una gradevole grafica e un sistema di illuminazione che su dispositivi della stessa fascia è difficile trovare. Ma purtroppo non è propriamente corretto affermare che realme 12 Pro 5G è un dispositivo adatto al gaming! Per poter giocare alcuni dei titoli mobile bisogna raggiungere dei compromessi in termini di prestazioni, compromessi a mio modo di vedere giusti dato che il neonato in casa realme non è stato pensato per il gaming dato che il suo scopo è ben diverso. Dunque, lo smartphone sicuramente potrà tenervi compagnia in giro facendovi spassare con alcuni titoli mobile, ma per giocare occorre necessariamente (e decisamente) guardare altrove.

Infine, a darmi soddisfazione è stata la batterie da 5000mAh, che essendo anch’essa vergine può dare libero sfogo a tutta la sua vitalità. Utilizzando al minimo il dispositivo vedrete che la batteria impiega un bel po’ a calare, mentre la situazione per ovvie ragioni cambia quando il 12 Pro 5G viene utilizzato in ambito lavorativo o comunque rimane attivo per molto tempo. La batteria infatti consuma più velocemente la sua percentuale di carica, ma comunque rimane molto affidabile e nel mio caso, ho dovuto effettuare la ricarica ogni 3 giorni. Ricarica che mi ha sbalordito per velocità! In pochissimi minuti la batteria acquista subito una percentuale di vita utile per l’immediato riutilizzo, mentre ci vogliono poche decine di minuti per ottenere nuovamente una batteria al 100%. La speranza è che l’usura della batteria si manifesti quanto più tardi possibile!

É uno smartphone? É una macchina fotografica? É una fotocamera? No, è il realme 12 Pro 5G! [semi cit.]

Il vero asso nella manica del realme 12 Pro 5G risiede nella sua propensione ad essere una vera e propria macchina da ripresa, utile soprattutto a tutti coloro che intendono fare della fotografia o della creazione di contenuti la propria passione…e perché no, il proprio lavoro. Rispetto al passato abbiamo “perso” la fotocamera posteriore da 200 MP, in favore di ben 3 fotocamere che unendo le loro forze danno vita a foto nitide e ben definite.

La fotocamera principale, ossia la Sony IMX 882 Main Camera da 50 MP, è quella che dà più soddisfazioni, offrendo prestazioni da veri professionisti, in qualsiasi ambiente luminoso (e non), dato che propone una modalità fotografica in notturna capace di far risplendere le foto anche in condizioni di scarsa luce. Inoltre, con la possibilità di sfruttare lo zoom (2x, 3x e 6x) ci viene permesso di elevare il concetto di foto ravvicinate, mettendo nell’obiettivo soltanto quello di cui necessitate avere una foto, oppure avvicina di molto oggetti ed elementi lontani. Purtroppo però, a differenza dell’altra fotocamera, la qualità cala molto in assenza di luce.

Non essendo grandissimo professionista delle foto, ho comunque testato nei limiti tutto ciò che può offrire la fotocamera posteriore, il suo zoom importante e soprattutto, confrontarlo con il device precedentemente posseduto. Ciò che mi ha trasmesso realme 12 Pro è il suo level up rispetto ad un dispositivo datato di qualche anno ma dal prezzo simile, il che fa capire come questo device sia stato ideato proprio per svolgere questo compito. Sicuramente nelle settimane a venire darò libero sfogo alla mia creatività e alla possibilità di pubblicare contenuti fotografici (e magari anche video) sui miei social.

Parlando infine della possibilità di girare i video, la risoluzione massima offerta da questa funzione arriva a toccare i 4K e 30 fps, chiaramente con tutti i limiti del caso, perché in realtà i video non hanno garantito spesse volte queste prestazioni. Dunque, sfruttando la modalità Ultra Stabile possono essere realizzati dei magnifici filmati in 1080p e 60 fps, sia di giorno che di notte. Infine, la fotocamera frontale garantisce dei selfie e dei video abbastanza discreti, con qualità ovviamente inferiore rispetto alle fotocamere posteriori.

In conclusione, realme 12 Pro 5G è l’ennesima conferma di un produttore che punta a tallonare i marchi più rinominati, che attualmente restano davanti soprattutto per il pedigree accumulato nel corso degli anni. realme però ha deciso di puntare tutto su una fotocamera dal “pixellaggio” altissimo e performante ai limite estremi, oltre a proporre un design da fare invidia e mettere a disposizione degli utenti un rapporto qualità-prezzo determinante nel far pendere la bilancia dalla sua parte in ambiente medio-alto. Già, perché i prezzi dei vari modelli del 12 Pro non solo sono da far girare la testa (in senso buono), ma fino al 25/31 marzo sono previsti ulteriori sconti di lancio: 12 Pro 8+250 GB a 399.99 euro (in scontro a 299.99 euro fino al 25 marzo); 12 Pro+ 8+250 GB a 499.99 euro (in scontro a 399.99 euro fino al 25 marzo); 12 Pro 12+256 GB a 449.99 euro (in sconto a 399.99 euro fino al 31 marzo); 12 Pro + 12+512 GB a 549.99 euro (in sconto a 499.99 euro fino al 31 marzo). Se la vostra intenzione è quella di diventare un content creator o un fotografo provetto, sappiate che d’ora in avanti non avete più bisogno di una macchina fotografica o di una fotocamera… tutto quello che vi occorre è “semplicemente” un realme 12 Pro 5G!

