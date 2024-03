Implicit Conversions, Sony potrebbe riesumare i classici PS

Implicit Conversions è un nome molto celebre per tutti gli appassionati del settore emulazione, cugino stretto, come sappiamo, del Retrogaming. Si tratta infatti della società che ha lavorato qualche tempo fa, tra le altre cose, anche alla creazione del celebre emulatore PCSX2, famoso per rendere giocabili i titoli del catalogo PlayStation 2 su altri sistemi, tra cui ovviamente per primo il Personal Computer con Windows. Oggi questa società, secondo insistenti voci di corridoio ancora non ufficialmente confermate dagli interessati, avrebbe dato il via ad una interessante collaborazione tra Sony Corporation ed Implicit Conversions stessa che potrebbe essere finalizzata proprio all’ottimizzazione dell’emulatore, in passato anche al centro di molte polemiche, per un uso legalizzato sui sistemi attualmente in commercio, ovvero l’inossidabile PlayStation 4 ma soprattutto l’attuale PlayStation 5.

Ma perché Sony ha, o meglio potrebbe avere, questo improvviso interesse a portare sulla modernissima PlayStation 5 il catalogo ormai classico e vecchiotto, benché, come sappiamo decisamente nutrito della cara vecchia PlayStation 2? Secondo quanto ipotizzato da alcuni insider il tutto sembrerebbe legato proprio ad un desiderio del pubblico, che vede l’aggiunta dei giochi usciti su PlayStation 2 negli anni duemila nel blasonato catalogo di PlayStation Plus Premium come una delle cose più interessanti, per giocare titoli che si sono amati in passato, ma anche far riscoprire queste grandi opere ad un pubblico attuale e magari più giovane. Gli abbonati al servizio online non hanno dubbi, e desiderano vedere sempre più vecchi titoli PS2 sulle loro attuali console, siano esse PlayStation 4 o PlayStation 5. In particolare la società sta sviluppando il misterioso Syrup Engine, che servirebbe proprio per realizzare port classici sui nuovi sistemi.

La collaborazione tra Sony Corporation ed Implicit Conversions sembrerebbe dunque proprio orientata verso la soddisfazione di questo desiderio. Trovate il sito ufficiale della società a questo LINK. Una conferma non ufficiale proviene comunque dalla pagina ufficiale LinkedIn di Implicit Conversions stessa, la quale menziona proprio il fatto di essere al lavoro insieme a Sony Interactive Entertainment ed in particolare al Team PlayStation per portare giochi appartenenti alle piattaforme del passato su PS4 e PS5. Non solo PS2, quindi ma anche la prima PlayStation e la console portatile PSP, e persino NES, Master System, Mega Drive e Game Boy. Fra l’altro, sempre su LinkedIn si farebbe persino un riferimento generico alla realizzazione di port dal passato anche per sistemi attuali Xbox e Nintendo. Una nuova rivoluzione per il Retrogaming? Il mistero si infittisce…