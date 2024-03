ZIGAMUS parle français et conquiert Paris! Ebbene si, l’Avventura Testuale dedicata al Museo del Videogioco di Roma, che trovate in questo LINK, è stata tradotta in lingua francese per partecipare ad una interessante manifestazione tematica d’oltralpe, chiamata Concours de Fiction Interactive Francophone 2024. Fermate i vostri frementi mouse, prima di cercare la traduzione dell’evento, e magari ordinare delle baguette freschissime da Lione o Parigi via eBay, per entrare meglio nello spirito della cosa, anche perché trovereste solo borsette dallo stesso nome! Ve lo spieghiamo noi comodamente nella lingua del belpaese. Si tratta infatti di una speciale competizione videoludica in cui partecipano opere di genere Avventura Testuale giunto oggi alla sua diciassettesima edizione e vero punto di riferimento francese per il genere stesso. Concours de Fiction Interactive Francophone 2024, come avranno intuito i più francofoni all’ascolto, anzi, alla lettura, è una splendida Interactive Fiction Competition dedicata esclusivamente ai videogiochi basati sul puro testo, scritti in lingua francese. Ben ventuno sono i partecipanti in gara quest’anno, tra cui spicca l’IF italiana ZIGAMUS, datata 2016. Potete giocare e votare direttamente sulla pagina di FIF 2024 anche a questo LINK. Ma avete tempo solo fino al 7 Aprile.

L’originale ZIGAMUS e le opere di Marco Vallarino

Come ricorderete ZIGAMUS è infatti una opera videoludica scritta inizialmente in lingua italiana dallo scrittore e giornalista imperiese Marco Vallarino, autore leggendario di fiction interattive di cui abbiamo parlato spesso su queste pagine e che ricordiamo ad esempio per la splendida Darkiss, che trovate in questa pagina, o per Luci della Finanza che trovate qui, Fuga dall’Acropoli, text adv a tema storico che abbiamo trattato qua, In cerca di Tesla, che si trova qui, oppure Campus Invaders, che è uno spin-off a tema sci-fi proprio di ZIGAMUS, e di cui abbiamo parlato in quest’altra pagina. Senza dimenticare altre importanti opere come Ayon, oppure Enigma che trovate direttamente sul sito dell’autore al seguente LINK. ZIGAMUS è una vera e propria ZOM-COM, ovvero commedia a base di zombie, come la cinematografica SHAUN OF THE DEAD, per capirci, oltre che parodia horror citazionista, dove compaiono oggetti di culto della storia videoludica, come le famigerate cartucce di E.T. per ATARI VCS sepolte per decenni nel deserto di Alamogordo, New Mexico, il martello di Super Mario e l’iconica dentiera dell’appena citata Darkiss! Da non dimenticare, inoltre, una interessante versione illustrata di ZIGAMUS, che fa però cambiare genere, diventando una AGT, ovvero Avventura Grafico Testuale, per i più pignoli. Potete provarla al seguente LINK.

ZIGAMUS parle français et conquiert Paris! But is also in english, of course!

ZIGAMUS non è nuova alle traduzioni, ed era già stata localizzata in lingua inglese nel 2016, a cura di Francesca Noto, che conoscerete come traduttrice delle opere dello scrittore horror Clive Barker, in occasione della manifestazione internazionale IF Comp 2016. Ora, per conquistare eroicamente Parigi ha ricevuto una nuova traduzione in lingua francese, scritta da Ginevra Van Deflor, scrittrice originaria di Imperia di stanza a Parigi che si è offerta di tradurre l’opera dopo aver visto i figli appassionarsi a ZIGAMUS, che ha vinto nel 2022 il Premio Andersen Baia delle Favole con il racconto breve LUProcesso, evolutosi nel 2023 in un libro illustrato da Giorgio Sommacal. La bozza della traduzione francese è stata poi anche riveduta e corretta da Nathanaël Marion (Natrium729 in Rete, e lo trovate in questa pagina sul portale), uno scrittore canadese madrelingua, a sua volta autore di narrativa interattiva che si è occupato di rendere più agevole la prosa per avvicinarsi allo stile ed ai gusti del pubblico francofono. Chi, tra i lettori di Retro Village, conosce il francese può anche cimentarsi nel rigiocare ZIGAMUS en français! Tra l’altro ZIGAMUS ha un primato invidiabile, perché è l’unica Avventura Testuale della storia ad aver partecipato a ben tre manifestazioni in tre lingue diverse!

Concours de Fiction Interactive Francophone 2024, è tempo di votare

I giochi iscritti alla diciassettesima edizione del concorso francese sono quasi tutti punta & clicca, realizzati con l’ambiente di sviluppo Twine, che Marco Vallarino ha utilizzato nella sua opera Lo Stregatto, e che potete trovare in rete al seguente LINK, oppure Ink e altri celebri sistemi di sviluppo. Tra i concorrenti ce ne sono però anche tre a parser, più tradizionali, tra cui ovviamente la nostra ZIGAMUS. E come dice lo stesso autore Marco Vallarino: “Nonostante le storie a scelta multipla vadano molto di moda, la linea di comando è dura a morire!“. Molto importante ricordare che è possibile votare per il concorso anche da casa, e c’è tempo per farlo fino al settimo giorno del mese di Aprile (Detto così sembra quasi biblico, ma tant’è). Il Concours de Fiction Interactive Francophone 2024 si presenta infatti come una vera e propria Game Jam sul canale specializzato ITCH.IO. Il portale dedicato agli indie game, che è da molto tempo un punto di riferimento per questo tipo di iniziative e per la diffusione di giochi indipendenti e fan game di grandi classici, come ad esempio il recente Castlevania AGA per Amiga 1200 di cui abbiamo parlato in questa pagina. Di seguito trovate un video della scorsa edizione della manifestazione.