Tower of Fantasy collabora con Evangelion e include Asuka Shikinami Langley

Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’arrivo di Asuka Shikinami Langley come nuovo simulacro che va ad aggiungersi all’open-world MMORPG free to play Tower of Fantasy, per celebrare al meglio la collaborazione con Neon Genesis Evangelion. Vera e propria “bambina prodigio”, Asuka è il pilota esclusivo dell’EVA-02. Durante le battaglie di Vera contro gli Angeli ha portato a termine missioni cruciali, dando un contributo eccezionale alla protezione dell’umanità. Asuka sarà disponibile congiuntamente alla sua arma limitata, la Lancia di Longinus. Insieme ad Asuka, i wanderer avranno a disposizione una storia completamente nuova da vivere a Vera in questa speciale collaborazione con Evangelion. Un Angelo intruso è apparso fuori Mirroria e, di fronte alla crisi, i giovani che pilotano le Multipurpose Humanoid Decisive Weapons decidono di farsi avanti per ingaggiare una feroce battaglia. L’evento speciale include anche la possibilità di ottenere ricompense di gioco come lo Smart Servant “Pen Pen Pen”, l’outfit e i voucher a tema EVA-01, apparizioni esclusive e molto altro ancora!

Ambientato centinaia di anni nel futuro sul lontano pianeta di Aida, il MMORPG open-world condiviso e avventura sci-fi animata Tower of Fantasy dello sviluppatore Hotta Studio e dell’editore Level Infinite, è disponibile su piattaforme PC e mobile a livello globale. I giocatori potranno vivere uno stile artistico post-apocalittico sci-fi ispirato all’anime, lo sviluppo del personaggio libero e combattimenti emozionanti attraverso battaglie avvincenti ed esplorazione entusiasmante in un mondo aperto.

In Tower of Fantasy, le risorse in diminuzione e la mancanza di energia hanno costretto l’umanità a lasciare la Terra e migrare su Aida, un mondo alieno lussureggiante ed abitabile. Lì, hanno osservato la cometa Mara e scoperto un’energia sconosciuta ma potente chiamata “Omnium” contenuta al suo interno. Hanno costruito la Torre dell’Omnium per catturare Mara, ma a causa dell’influenza della radiazione dell’Omnium, è avvenuto un disastro catastrofico sul loro nuovo pianeta natale.