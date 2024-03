PlayStation Plus a marzo propone eccellenti aggiunte comprese nella sua offerta

Sony ha deciso di dare una scossa alla selezione del Catalogo PlayStation Plus con grandi novità per il mese di marzo 2024: a partire dal 19 di questo mese, difatti, saranno disponibili non solo molti nuovi titoli ma anche di grande richiamo, tra cui Marvel’s Midnight Suns, Resident Evil 3, Mystic Pillars: Remastered. Ecco di seguito tutte le novità.

PlayStation Plus Extra e Premium: catalogo giochi

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Giocate con le vostre squadre NBA e WNBA preferite in NBA 2K24, con formazioni interamente aggiornate e storiche squadre leggendarie.

Articoli Consigliati Outcast A New Beginning Recensione: eroi di altri mondi COMICON Napoli: tra gli ospiti anche Yasumi Matsuno di Square

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Combattete insieme a storici supereroi e guerrieri sovrannaturali in questo esaltante GDR tattico.

Resident Evil 3 | PS4, PS5

Rivivete il tracollo agghiacciante di Raccoon City in una incredibile rivisitazione del classico survival horror del 1999.

LEGO DC Supervillians | PS4

È così bello essere cattivi! Imbarcatevi in una nuovissima avventura DC/LEGO diventando il miglior cattivo mai visto in tutto l’universo.

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Mystic Pillars è una combinazione unica tra puzzle intriganti e una storia immersiva ambientata nell’antica India.

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

L’iconico sport letale torna con nuovi contenuti nel nuovo videogioco di football fantasy basato sulle regole più recenti del gioco da tavolo.

Super Neptunia RPG | PS4

Questo GDR d’azione a scorrimento laterale è ambientato in un meta-mondo in cui le regole 2D prevalgono incontrastate, spingendoti a un’alleanza con altre tre divinità per combattere nel nome del 3D.

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

Ripercorrete la storia di Goku e dei guerrieri Z in questo RPG d’azione basato sulla popolare serie anime e manga. Esplorate nuove aree e avventure addentrandovi nella storia, e stringete legami indissolubili con gli altri eroi dell’universo Dragon Ball Z.

La novità è l’aggiunta della versione PS5 al catalogo: quella PS4 era già disponibile.

PlayStation Premium: Classici

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Jak e Daxter tornano in una nuova avventura, che narra gli eventi successivi alla precedente trilogia.

Cool Boarders | PS4, PS5

Scoprite le gare di snowboard per PS1, perfezionate per includere up-rendering, funzione di riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri video personalizzati.

God Eater Burst | PS4, PS5

Formate squadre di massimo 4 giocatori e collaborate per combattere contro gli Aragami in questo adrenalinico titolo d’azione.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

Vestite i panni di Phoenix Wright e provate il brivido della battaglia mentre lottate per salvare i vostri clienti innocenti in un tribunale nella classica serie di visual novel.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Eroi carismatici, uno stile artistico inconfondibile e citazioni indimenticabili tornano in un altro capitolo di JoJo’s Bizarre Adventure.

Sony Pictures Core

Da qualche tempo, gli abbonati PlayStation Plus Premium/Deluxe hanno accesso a un catalogo selezionato di cento film, da guardare in streaming su richiesta con Sony Pictures Core. Inoltre, a partire da aprile verranno inclusi contenuti di Crunchyroll selezionati, a partire da My Hero Academia.