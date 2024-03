Empire of the Ants: nuovo trailer fotorealistico dalla GDC

Il publisher Microids e lo studio di sviluppo Tower Five hanno presentato alla GDC (Game Developers Conference) di quest’anno, a San Francisco, un nuovo trailer di Empire of the Ants, un gioco di strategia in tempo reale fotorealistico basato sull’omonima opera di Bernard Werber. Il lancio è previsto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel corso dell’anno. Empire of the Ants immerge i giocatori in un ecosistema forestale magnificamente microscopico nei panni di 103.683rd, una formica che ha giurato di proteggere la propria colonia a qualunque costo.

In Empire of the Ants, sfrutta ogni mossa a tuo vantaggio per dominare il mondo. Strategia, esplorazione, conflitti e alleanze con le specie selvatiche locali saranno essenziali per la sopravvivenza della vostra colonia. Sviluppato dallo studio francese Tower Five con Unreal Engine 5, Empire of the Ants offrirà un’esperienza strategica in tempo reale strettamente ispirata alla serie di libri. I giocatori strisceranno in un mondo microscopico di proporzioni epiche per aiutare una colonia a prosperare grazie al loro genio tattico. Le cose belle arrivano in piccole dosi! Il romanzo di Bernard Werber ha affascinato milioni di lettori con il suo universo affascinante e le sue riflessioni sulla natura umana. Microids e Tower Five sono orgogliose di offrire ai giocatori l’opportunità di scoprire questo universo da una nuova prospettiva attraverso questo adattamento videoludico.

Queste le caratteristiche principali di Empire of the Ants:

Affronta un’avventura epica – Assumi il ruolo di una coraggiosa formica con una visuale in terza persona ed esplora abilità uniche che possono aiutarti in battaglia e nell’esplorazione.

Un gioco di strategia in tempo reale in 3D con difficoltà progressiva – Il gioco offre un’esperienza intuitiva con tutorial per i nuovi arrivati per imparare i fondamenti degli RTS, mentre fornisce difficoltà scalabili e meccaniche avanzate per i giocatori veterani.

Esplora vasti ambienti e incontra la fauna locale – Empire of the Ants inviterà i giocatori a immergersi in una foresta fotorealistica, dove incontreranno e interagiranno con altre formiche e abitanti della foresta durante il loro viaggio.

Immersivo e fotorealistico – Unreal Engine 5 spinge i confini del fotorealismo – basta guardare le piante e la fauna selvatica!

Narrazione basata sulle stagioni – Il gioco presenta una narrazione che segue il ritmo delle stagioni e influisce sugli attributi della fauna selvatica, come velocità, resistenza e altro ancora.

Ambientazioni diurne e notturne – Le mappe del gioco cambieranno anche in base all’ora del giorno (giorno, notte, alba e crepuscolo).