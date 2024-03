KIEN per Game Boy Advance in arrivo da AgeOfGames!

KIEN per Game Boy Advance è un titolo completamente nuovo per una console portatile gloriosa che, oramai, si è guadagnata di diritto il suo spazio nel pixelloso Universo Retrogaming. Un gioco inedito commercialmente, certo, ma il cui sviluppo risale proprio al periodo di lancio di Nintendo GBA, e che quindi risorge e torna sul mercato, come dice il nostro “tormentone” di Retro Village. La notizia è doppiamente interessante, non solo perché finalmente abbiamo la possibilità di giocare con un titolo rimasto nel cosiddetto Development Hell, ovvero il limbo dei giochi sviluppati ma mai pubblicati, ma soprattutto perché proviene da uno sviluppatore tutto italiano, con sede a Bari, che risponde al nome di AgeOfGames. Si, proprio gli autori del leggendario ETROM, che da poco è tornato in versione 20th Anniversary, e di cui abbiamo parlato in questa pagina.

KIEN, pubblicato ventidue anni dopo, anche in edizione fisica!

KIEN per Game Boy Advance arriva dunque, con un viaggio temporale nel passato degno del Doctor Who, dai tempi in cui AgeofGames si chiamava P.M. Studios Italia, e più precisamente il 2002, anno in cui era inizialmente previsto il suo rilascio. Oggi, nel futuristico 2024, in cui l’I.A. sta cercando di rendere obsoleti gli umani, ecco che Kien, ripescato da un polveroso cassetto in cui è rimasto per ben ventidue anni, è pronto a conquistare gli amanti dell’indimenticabile 32 bit portatile della Grande N. Ma non solo, se già sarebbe stata una news grandiosa il debutto nel solo formato digitale, come va di moda nei tempi attuali, gli autori del gioco hanno voluto fare le cose in grande, e rendere felici i retrogamer, anche quelli amanti del collezionismo.

Il publisher specializzato retrò Incube8 Games, che ha attualmente pubblicato oltre quindici titoli per i vecchi sistemi, e che trovate a questo LINK, in collaborazione con lo studio di sviluppo pugliese AgeOfGames di Fabio Belsanti, ha infatti appena annunciato che Kien per Game Boy Advance verrà rilasciato anche in una splendida edizione fisica. L’edizione standard comprende una scatola sigillata cartonata vecchio stile, una cartuccia colore grigio chiaro, su cui i retrogamer più incalliti possono soffiare come ai bei tempi, una protezione trasparente per cartucce, un nostalgico libretto di istruzioni cartaceo, oltre che un foglio di adesivi dedicati a KIEN. Il debutto del titolo è previsto nel secondo trimestre di quest’anno. Trovate la pagina ufficiale dello sviluppatore a questo indirizzo.

KIEN per Game Boy Advance, le caratteristiche del titolo riscoperto

KIEN è un appassionante action platform in rigoroso 2D con interessanti elementi RPG, con un misterioso mondo fantasy tutto da scoprire, diviso in ben ventitré livelli da esplorare con cura, oltre quattro speciali livelli segreti. L’azione è incessante e frenetica, lasciando davvero poco spazio per riposarsi. Tantissimi nemici, infatti, si pareranno sul nostro cammino, non dandoci un attimo di tregua, in un percorso non lineare, in cui è possibile spostarsi anche tra uno stage all’altro, con un gameplay di fondo originale ed interessante. Questa feature rende ogni run diversa dall’altra, garantendo particolare varietà all’azione. Il titolo offre due diversi personaggi giocabili, ognuno dei quali dotato di attributi ed abilità uniche, trasformazioni, azione incessante, con un numero decisamente alto di armi, incantesimi, segreti e potenziamento, con cui affrontare le singole missioni e le varie quest del gioco. Il tutto con un comparto audiovisivo di alto livello che sfrutta davvero bene i circuiti del grintoso Game Boy Advance e dal fascino alla Super Nintendo che ben conosciamo.

Settemila anni di civiltà nel lontano Pianeta Malkut sono messi a grande rischio dal Male…

Notevole importanza è data infine alla trama, ma del resto da un maestro della narrazione come AgeOfGames era lecito aspettarselo. Quale sarà, dunque il grande segreto di KIEN? Per un interminabile lasso di tempo di ben settemila anni, ben più quindi della civiltà umana, il lontano Pianeta Malkut è stato saggiamente governato dagli illuminati Sette Maestri dell’Assoluto. Ma in un tragico momento per la storia del pianeta un malvagio caos è rinato, nel momento in il Male ha corrotto la paciosa Terra dell’Armonia. Un evento drammatico ha visto infatti scomparire i Sette Maestri e la morte dei Guerrieri Mistici a difesa del pianeta, con i loro Templi Sacri condannati nel sangue. Resta solo un’unica speranza per salvare il mondo, imprigionata nei cuori e nelle volontà di due giovani apprendisti, un guerriero ed una maga. Il loro nome è Kjan ed Elendel ed il loro destino è chiaro, combattere eroicamente il Male, rivelare la verità e scoprire finalmente il misterioso segreto di Kien. Non vediamo l’ora di provare con mano KIEN per Game Boy Advance, dopo un’attesa di soli ventidue anni. Ma cos’è un ventennio rispetto a settemila anni di civiltà a rischio?