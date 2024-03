Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, nuovo trailer per l’atteso JRPG

505 Games e Rabbit & Bear Studios sono lieti di svelare un nuovo trailer per l’atteso Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Denso di azione, nuovi fantastici personaggi e incredibili battaglie, il trailer è una celebrazione di tutto quello che i fan potranno aspettarsi all’uscita del gioco, prevista per il prossimo 23 aprile. Caratterizzato da un sofisticato sistema di combattimento a sei personaggi, un armonioso mix grafico con sprite 2D e sfondi 3D meticolosamente dettagliati, oltre 100 personaggi giocabili e un gameplay coinvolgente, progettato per offrire ai giocatori una versione moderna dei classici JRPG, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato sviluppato dai leggendari Yoshitaka Murayama (Suikoden I e II) e Junko Kawano (Suikoden I e IV).Il gioco piu finanziato su Kickstarter nel 2020 e uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Game Store e GOG). In attesa dell’uscita del gioco potete recuperare lo spin-off/prequel Eiyuden Chronicle Rising, che abbiamo recensito tempo fa qui.

La nostra storia inizia in un angolo di Allraan, un mosaico di tante nazioni e culture diverse riunite in una sola terra. Con la punta della spada e con l’utilizzo di oggetti incantati conosciuti come “lenti runiche”, la storia di questa terra è stata forgiata da alleanze e aggressioni tra umani, uomini bestia, elfi, e i popoli del deserto che vi risiedono. L’Impero di Galdea ha ottenuto un vantaggio sulle altre nazioni scoprendo una tecnologia che amplifica il potere delle lenti runiche. Ora, l’Impero sta setacciando tutto il continente, in cerca di un artefatto che aumenterà il suo potere ancora di più. È durante una di queste spedizioni che Seign Kesling, un giovane e promettente ufficiale imperiale e Nowa, un ragazzino di un villaggio remoto, si incontrano e diventano amici.

