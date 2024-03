Level Zero: Extraction, in arrivo una Closed Beta tutta da testare

Il publisher tinyBuild, in collaborazione con il talentuosissimo studio ucraino DogHowl Games, estende un invito esclusivo ai giocatori di tutto il mondo per intraprendere un viaggio entusiasmante nel cuore di Level Zero Extraction, il nuovo entusiasmante titolo horror fantascientifico con meccaniche da extraction shooter sviluppato in Unreal Engine 5, che propone un originale mix di generi! L’invito permette di partecipare a un’esclusiva Closed Beta tecnica che si terrà dal 15 al 18 marzo, fondamentale per fornire preziosi feedback che contribuiranno a supportare lo sviluppo del gioco. I giocatori possono iscriversi attraverso la pagina Steam.

Ottenete l’accesso anticipato esclusivo a Level Zero: Extraction per essere tra i primi a esplorare i suoi livelli inquietanti e a provare il suo gameplay adrenalinico. Ricevete codici aggiuntivi per invitare gli amici o da condividere con la vostra community per promuovere la voglia di giocare insieme e alimentare l’entusiasmo dei giocatori. Ogni feedback è prezioso: contribuite a plasmare il futuro di Level Zero: Extraction fornendo feedback durante la Closed Beta tecnica.

Articoli Consigliati Kien: il titolo per Boy Advance di AgeofGames sta per vedere la luce PlayStation 5 Slim scontata di 75 euro da Sony, ma solo per pochi giorni

Level Zero: Extraction è un titolo horror multigiocatore con meccaniche da extraction shooter, un’esperienza di sopravvivenza unica nel suo genere, che fonde la tensione al cardiopalma degli horror asimmetrici con i letali scontri a fuoco degli sparatutto con meccaniche di estrazione. Affronta una pericolosa spedizione di recupero in cui tre squadre, composte da un massimo di tre mercenari, si contendono il bottino nella speranza di tornare indietro sani e salvi. Oppure assumi il ruolo di due letali mostri alieni per andare a caccia di prede umane. Per ulteriori informazioni su Level Zero: Extraction, visitate il sito ufficiale.