Dungeons & Dragons: nuovo videogioco in collaborazione con Gameloft

Gameloft ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Wizard of the Coast – titolare dell’IP Dungeons & Dragons e divisione di Hasbro – per creare un nuovo gioco per PC e console su licenza basato sul gioco di ruolo più popolare al mondo: Dungeons & Dragons; il gioco verrà sviluppato nello studio di Montreal, dove sono stati sviluppati Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars Castaways e diversi giochi dell’acclamata serie Dungeon Hunter.

Il gioco, ambientato nei mitici Forgotten Realms dell’universo di Dungeons & Dragons, offrirà una giocabilità cooperativa unica, costruita intorno a un’innovativa combinazione di elementi di sopravvivenza, simulazione e RPG d’azione. I giocatori potranno immergersi in un’avventura in cui le storie di questo mondo leggendario incontrano il genere “survival” in tempo reale in una campagna epica piena di sfide, amici e pericoli dietro ogni angolo.

Siamo onorati di collaborare con Wizards of the Coast per la creazione di un’esperienza completamente nuova nell’universo di Dungeons & Dragons. Siamo tutti appassionati di D&D e stiamo già lavorando per portare in vita la nostra idea; per questo, stiamo espandendo la nostra squadra e siamo ansiosi di darvi ulteriori dettagli il prima possibile.

ha dichiarato Lee Kaburis, produttore esecutivo di Gameloft Montreal.

Fare amicizia, intorno al tavolo o meno, è uno dei pilastri fondamentali di Dungeons & Dragons; il nostro obiettivo è offrire la stessa esperienza in un nuovo genere, noto per la giocabilità emergente e per la possibilità di creare e condividere storie, a cui potranno partecipare sia i giocatori inesperti che i veterani del gioco su carta e penna.

ha aggiunto Marc-Andre Deslongchamps, direttore creativo di Gameloft Montreal.

Il nostro portafoglio di proprietà intellettuali, incluso Dungeons & Dragons, continua ad attrarre collaborazioni; allo stesso tempo, continuiamo nel nostro progetto di espansione del nostro catalogo di giochi digitali tramite acquisizione di licenze e sviluppo interno. La nostra collaborazione con Gameloft è un esempio lampante della nostra strategia. Considerata la capacità di Gameloft di creare incredibili esperienze con famosi marchi, unita alla loro passione per D&D e alla loro visione per questo gioco, siamo certi che questo gioco renderà felici i giocatori di tutto il mondo.

ha dichiarato Eugene Evans, vicepresidente senior strategia digitale e licenze di Wizards of the Coast e Hasbro.

Gli avventurieri coraggiosi che vogliono provare a collaborare a questa avventura, possono consultare le posizioni disponibili in Gameloft seguendo questo link.