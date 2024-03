Breaking Barriers: lo straordinario titolo realizzato durante la Diversity Game Jam

Durante l’evento Diversity Game Jam, celebrato in occasione dell’International Women’s Day e promosso in collaborazione con Women in Games Italia, è stato sviluppato il videogioco Breaking Barriers, che rappresenta uno degli esiti più significativi di questa esperienza. Breaking Barriers è un Narrative Game che si propone di sensibilizzare i giocatori riguardo ai pregiudizi di genere presenti nel settore STEM.

La trama ruota attorno a Sara, una giovane adolescente con grandi ambizioni nel mondo digitale, la quale si trova a fronteggiare discriminazioni e stereotipi di genere nel corso della sua avventura. Il gameplay offre al giocatore l’opportunità di comprendere come tali barriere possano rappresentare un ostacolo significativo nella società contemporanea e di esplorare le modalità attraverso cui possono essere superate. Qui di seguito sono presenti alcune immagini tratte da Breaking Barriers, che offrono uno sguardo più dettagliato sul gioco e sulla sua narrazione:

